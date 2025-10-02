02 октября 2025

В Перми возрождают легендарный «Бойцовский клуб»

В проекте участвуют только мужчины в хорошей физической форме
В проекте участвуют только мужчины в хорошей физической форме Фото:

Хореографический проект «Бойцовский клуб» театра «Балет Евгения Панфилова» в Перми решили возродить. За это взялся бывший художественный руководитель театра Сергей Райник, который объявил кастинг участников шоу.

«Кастинг на танцевальный проект „Бойцовский клуб: Возвращение Легенды“ объявлен открытым! Это не римейк. Это новая глава», — отмечает Райник.

Dance-company «Бойцовский клуб» была создана Евгением Панфиловым в 2021 году. Труппа состояла только из танцовщиков, куда отбирали молодых людей с минимальной или вообще без танцевальной подготовки. Важной была хорошая физическая форма, поэтому Панфилов искал членов клуба в тренажерных залах и секциях единоборств. Первая премьера труппы — балет «Тюряга» — состоялась перед смертью хореографа. После ее возглавил Алексей Расторгуев. Проект пользовался огромной популярностью у зрителя, но позже был закрыт.

Сейчас за «Бойцовский клуб» взялся Сергей Райник. Он был художественным руководителем театра «Балет Евгения Панфилова» с 2003 по 2024 годы. Затем его на посту сменил Алексей Расторгуев. Райник же начал создавать хореографические студии в городских ДК, где занимается с детьми. 

