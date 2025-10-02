В Пермском крае за сезон произошло более 30 лесных пожаров

Власти Пермского края объявили о завершении пожароопасного сезона. Приказ подписал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович. В этом году от огня пострадало более 44 га леса, всего произошел 31 пожар.
«Пожароопасный сезон был открыт с 28 апреля на территории 28 лесничеств, и закрыт 3 октября из-за отсутствия пожарной опасности в лесах. В 2025 году зафиксирован 31 лесной пожар на площади 44,17 гектара», — сообщили в минприроды.
Основными причинами пожаров стали грозы и неосторожное обращение с огнем. В министерстве отмечают, что по сравнению с предыдущим сезоном, количество возгораний в лесах снизилось в 1,2 раза, а их площадь — в 3,2 раза. При этом 28 из 31 пожара ликвидировали в первые сутки.
