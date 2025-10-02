Как у Памелы Андерсон: сколько в Перми стоит увеличение груди

В Перми три клиники делают пластические операции на молочные железы. Самый дешевый вариант — липофилинг, стоимость которого начинается от 90 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU изучил предложения пермских медицинских центров, чтобы выяснить где и за какую стоимость делают увеличение и подтяжку груди.
Увеличение груди
По данным портала «Красота и медицина», в Перми увеличить грудь можно тремя способами. Самый бюджетный — липофилинг. Для такой операции берется собственная жировая ткань, а не имплант. Липофилинг делают только в клинике «Эксперт». Стоимость — от 90 тысяч рублей за одну зону.
Пластическую операцию с использованием имплантов предлагают медицинские центры «Эксперт» и «Философия красоты и здоровья». Стоимость такой услуги от 260 тысяч до 350 тысяч рублей. Цена зависит от метода, применяемого во время операции.
Подтяжка груди
Пермячки могут сделать подтяжку груди без увеличения. Стоимость услуги начинается от 70 тысяч рублей. За эту цену операцию делают в клинике «Философия красоты и здоровья». Также подтяжку груди предлагают в городской клинической больнице имени С. Н. Гринберга. На сайте медицинского учреждения сказано, что стоимость операции начинается от 80 тысяч рублей за одну сторону.
