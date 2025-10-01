Власти Пермского края раскрыли план по призыву на осень 2025 года

Из Пермского края в армию в рамках осеннего призыва отправят более 2000 человек
Призывникам будут отправлять электронные повестки
Призывникам будут отправлять электронные повестки Фото:

В рамках осеннего призыва в 2025 году на срочную службу в армию из Пермского края отправятся чуть более 2000 человек. Такие данные URA.RU привели в министерстве территориальной безопасности края.

«Командованием Центрального военного округа для Пермского края поставлено задание на очередной осенний призыв 2025 года — чуть больше 2 000 человек», — указали в ведомстве. В минтербезопасности Прикамья подчеркнули, что в сравнении с осенними призывными кампаниями прошлых лет «цифра остается прежней и не увеличивается».

Указ о начале осеннего призыва, который продлится с 1 октября по 31 декабря, подписал президент России Владимир Путин. В этом году помимо бумажных повесток будут действовать и электронные. URA.RU рассказывало, что минувшей весной в армию из Пермского края было призвано 3600 человек.

