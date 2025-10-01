«Россети» выиграли в борьбе с властями Пермского края

ПКГУП «Краевые электрические сети» и «Северные краевые электрические сети» не будут работать на рынке передачи электроэнергии. Это госпредприятия, куда муниципалитеты передавали свои электросетевые объекты в целях консолидации активов. Решение связано с федеральным законодательством. Таким образом, управление объектами этих двух предприятий переходит к «Россетям», которые давно борются за это право.
«Перечень территориальных сетевых организаций, в отношении которых не устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии (мощности)на очередной расчетный период регулирования 2026 год: ПКГУП „Краевые электрические сети“, ПКГУП „Северные краевые электрические сети“, ООО „Газпром энерго“ Южно-Уральский филиал», — говорится в документе, опубликованном на сайте минтарифов. С 1 октября эти компании остаются без тарифа и не смогут работать.
Решение связано с новыми критериями, которым должны соответствовать территориальные сетевые организации: правительство РФ приняло соответствующее постановление 26 сентября. Среди них — ужесточение по мощности и по протяженности сетей в собственности ТСО. Причем установлено, что даже подстанции в собственности без подходящих или отходящих сетей не засчитываются. У унитарных предприятий, которыми являются КЭС и СКЭС, в собственности объектов формально нет, они принадлежат краю. А предприятия пользуются ими на праве хозяйственного ведения.
Обе компании включены в план приватизации региона в части их акционирования. Однако это решение «Россети» сейчас оспаривают в суде, и в рамках обеспечительных мер приватизация пока невозможна. По закону сейчас управление электросетевым комплексом КЭС и СКЭС должно перейти к «Россетям» как системообразующей ТСО.
«Фактически это означает, что КЭС и СКЭС закончили работу. О том, что готовится такое постановление, давно было известно. Для региональных властей это не стало неожиданностью. Но с точки зрения политики последних лет противостояния с „Россетями“ можно констатировать, что последние добились своего и выиграли в этой войне», — говорит источник URA.RU.
Противостояние края и «Россетей» длится несколько лет. В подразделение «Урал» входит три региона: Пермский край, Свердловская и Челябинская область. И пермский филиал приносит в разы больше денег, чем Екатеринбург и Челябинск. При этом инвестиции в развитие инфраструктуры в регионе краевые власти считали недостаточным.
Давно обсуждалось, что «Россети» получат статус системообразующей ТСО и рано или поздно ей перейдут электросетевые активы в территориях. Но Прикамье решило пойти другим путем: продать их «Россетям». С этой целью был принят закон о том, что муниципалитеты могут передавать электросетевые активы краю. А тот консолидировал их на базе двух МУПов — Чернушинского (который потом стал КЭС) и Кудымкарского (СКЭС).
В краевом минтарифов пояснили URA.RU, что для потребителей региона ничего не изменится, данный фактор не повлияет на тарифы. А в минЖКХ отметили, что сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе госпредприятий (КЭС и СКЭС): «В том числе, возможно их перепрофилирование по обслуживанию других коммунальных сетей».
