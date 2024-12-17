Правительство застрахует Кузбасс от забастовок

В России сохранят зарплаты шахтерам на фоне падения доходов в угледобыче. Вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и министр транспорта Роман Старовойт во время рабочей поездки в Кемеровскую область сообщили, что власти продолжат поддерживать угольную отрасль. Как объяснил URA.RU замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, финансовая помощь и логистические послабления помогут моногородам Кузбасса сохранить рабочие места и стабильные поставки на заводы и ТЭЦ.
Во время поездки в Кемеровскую область правительственная делегация оценила социально-экономическое развитие региона с учетом перспектив системообразующей для него угольной отрасли. Члены руководства страны посетили крупнейшие угледобывающие объекты в Кузбассе — шахту им. Рубана в Ленинске-Кузнецком и угольный разрез «Черниговский», где пообщались с шахтерами и собственниками компаний. В беседе с ними Новак подчеркнул, что профессия горняка останется востребованной даже после диверсификации экономики, уточнили в пресс-службе вице-премьера.
«Правительство Российской Федерации будет поддерживать угольную отрасль. Разработана программа развития ТЭК и угольной отрасли. Есть трудности, но мы понимаем, что для Кемеровской области угольные предприятия являются бюджето- и градообразующими. Они должны и будут работать, молодежь будет учиться и приходить на предприятия», — подчеркнул вице-премьер.
Фискальные и логистические меры властей позволят сохранить сотни тысяч рабочих мест, так или иначе связанных с добычей, поставками и потреблением угля, считает энергоэксперт Александр Фролов. России ежегодно нужно от 200 до 250 млн тонн этого топлива, Кемеровская область добывает около 200 млн. В регионе много моногородов, экономическая и финансовая стабильность которых зависит от горной породы, уточнил специалист. Кроме того, в России есть населенные пункты, получающие тепло от угольных электростанций — это Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ, напомнил он.
Такое ископаемое топливо широко применяется в энергетике и промышленности, но рентабельность угля во всем мире в целом невысокая, отметил Фролов. Стоимость одной тонны в Китае составила 110 долларов (803 юаня) в декабре, в эту цену закладываются траты на добычу и транспортировку. По словам эксперта, государство участвует в поддержании отрасли, потому что это важно с социально-экономической точки зрения. В 1990-е годы шахтеры в угольных регионах выходили на массовые забастовки из-за длительных невыплат зарплаты и экономического кризиса в стране. «Помощь правительства сохранит доходы горняков, экономическую активность моногородов и обеспечит стабильные поставки ресурса», — пояснил Фролов.
Большие объемы российского угля — около 50 млн тонн в год — раньше поставлялись в Евросоюз, сейчас ресурс перенаправили в Азию, поэтому часть проблем в угледобывающей промышленности связана с логистикой, рассказал специалист. Правительство озаботилось увеличением пропускной способности в восточном направлении заранее, но объемы экспорта настолько велики, что железные дороги не успевают их перевозить, а построить моментально такую сложную инфраструктуру не получится, сказал он.
«Для дополнительной поддержки отрасли власти могут продлить таможенные льготы на продажу угля и решить вопросы с загрузкой железной дороги. Зимой спрос на нефтепродукты падает из-за завершения автомобильного сезона, поэтому угольные предприятия получают „окно“ для увеличения экспорта по Восточному полигону», — резюмировал Фролов.
Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк на сессии «Угольная промышленность: новые вызовы и возможности» Российской энергетической недели указывал на падение доходов от угледобычи в регионе. Одной из основных причин этого он назвал пропускные способности железных дорог и высокую стоимость логистических затрат. Глава Кузбасса уточнил, что по итогам 2024 года ожидается снижение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 60 млрд рублей.
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