ВСУ продолжает бегство из ДНР

Российские военные завершили операцию по зачистке территории в селе Макаровка Донецкой Народной республике. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.
«Наши штурмы дожали Макаровку. Укропы отступили, бросив убитых», — пишет военкор в своем telegram-канале. Он отмечает, что российские военные закончили «зачистку» в районе Сухие Ялы. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули населенные пункты Успеновка и Константинопольское.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что армия РФ зачистила котел ВСУ южнее Курахово. Ранее подразделения украинской армии оказались там в окружении.
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