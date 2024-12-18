ВСУ продолжает бегство из ДНР

Военкор Котенок: российские военные «дожали» Макаровку
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Российские военные провели «зачистку» от сил ВСУ в селе Макаровка (ДНР)
Российские военные провели «зачистку» от сил ВСУ в селе Макаровка (ДНР) Фото:

Российские военные завершили операцию по зачистке территории в селе Макаровка Донецкой Народной республике. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок. 

«Наши штурмы дожали Макаровку. Укропы отступили, бросив убитых», — пишет военкор в своем telegram-канале. Он отмечает, что российские военные закончили «зачистку» в районе Сухие Ялы. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули населенные пункты Успеновка и Константинопольское. 

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что армия РФ зачистила котел ВСУ южнее Курахово. Ранее подразделения украинской армии оказались там в окружении. 

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Российские военные завершили операцию по зачистке территории в селе Макаровка Донецкой Народной республике. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.  «Наши штурмы дожали Макаровку. Укропы отступили, бросив убитых», — пишет военкор в своем telegram-канале. Он отмечает, что российские военные закончили «зачистку» в районе Сухие Ялы. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули населенные пункты Успеновка и Константинопольское.  Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что армия РФ зачистила котел ВСУ южнее Курахово. Ранее подразделения украинской армии оказались там в окружении. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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