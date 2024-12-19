В Екатеринбурге может продолжиться стройка важного медцентра за сотни миллионов

В Екатеринбурге планируют достроить второй корпус ТЦМК за 600 млн рублей

19 декабря 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Виктор Попов считает, что стройка может разморозиться уже в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU Возле Территориального центра медицины катастроф в Екатеринбурге планируют достроить второй корпус, стоимость возведения которого оценивается почти в 600 млн рублей. Стройка была приостановлена более трех лет назад из-за претензий к подрядчику, сообщил URA.RU главврач ТЦМК Виктор Попов. «Надеемся, что стройка возобновится. Найден инвестор, у которого есть желание закончить ее. Планируем создать очень сильный учебный центр по подготовке преподавателей первой помощи», — сказал Попов, пояснив, что инвестором может стать Национальная служба санитарной авиации. По его словам, в ТЦМК сейчас два обучающих класса: реанимации и травматических повреждений, но этих мощностей не хватает. Планируется, что в новом здании расположатся пять учебных классов и конференц-зал на 200 мест, а также ангары для санавиации. Сейчас через учебный центр, включая медколледж, проходят около семи-восьми тысяч курсантов. По словам Попова, когда второй корпус достроят, речь может пойти о десятках тысяч обучающихся. Изначально вторую очередь ТЦМК на Широкой Речке планировали достроить до конца 2020 года. Сейчас на площадке стоят только сваи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле Территориального центра медицины катастроф в Екатеринбурге планируют достроить второй корпус, стоимость возведения которого оценивается почти в 600 млн рублей. Стройка была приостановлена более трех лет назад из-за претензий к подрядчику, сообщил URA.RU главврач ТЦМК Виктор Попов. «Надеемся, что стройка возобновится. Найден инвестор, у которого есть желание закончить ее. Планируем создать очень сильный учебный центр по подготовке преподавателей первой помощи», — сказал Попов, пояснив, что инвестором может стать Национальная служба санитарной авиации. По его словам, в ТЦМК сейчас два обучающих класса: реанимации и травматических повреждений, но этих мощностей не хватает. Планируется, что в новом здании расположатся пять учебных классов и конференц-зал на 200 мест, а также ангары для санавиации. Сейчас через учебный центр, включая медколледж, проходят около семи-восьми тысяч курсантов. По словам Попова, когда второй корпус достроят, речь может пойти о десятках тысяч обучающихся. Изначально вторую очередь ТЦМК на Широкой Речке планировали достроить до конца 2020 года. Сейчас на площадке стоят только сваи.