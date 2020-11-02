Сорваны сроки постройки свердловского центра медицины катастроф. На него выделяли сотни миллионов

03 ноября 2020 в 19:54 Размер текста - 17 +

Строительство второй очереди планировалось завершить к ноябрю, но у будущего здания нет даже стен Фото: Анна Майорова © URA.RU Вторая очередь территориального центра медицины катастроф на Широкой Речке, которую планировалось построить до конца 2020 года, не будет сдана в срок. Как стало известно URA.RU, на объекте даже не ведутся работы. Новый корпус центра медицины катастроф планировалось построить вдоль улицы Суходольской. Дирекция строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) три раза объявляла конкурс на его строительство, а 27 февраля через закупку у единственного поставщика передала контракт ООО «АБСК-Изоляционные системы». Фирма обязалась согласовать рабочую документацию и возвести здание за 250 миллионов рублей. Объект планировалось сдать не позднее 25 ноября. На свежих фотографиях стройплощадки видны сваи, расположение которых напоминает очертания здания второй очереди, в то же время за месяц до даты сдачи на объекте нет строительной техники и рабочих, а у самого здания нет даже стен. В ООО «АБСК-Изоляционные системы» не ответили на звонок URA.RU. Редакция направила запрос в ГКУ СО «УКС Свердловской области». Отметим, что рядом с недостроенным зданием центра медицины катастроф сейчас возводят модульный центр, в котором планируется разместить резервный госпиталь для больных коронавирусом. Ранее он размещался в МВЦ «Екатеринбурге-Экспо», однако осенью был демонтирован. На снимках видно, что у модульного здания уже смонтирована вентиляция, однако работы не завершены, а территория вокруг не благоустроена. Стройплощадка второй очереди центра медицины катастроф. В верхнем левом углу — действующая первая очередь, по центру — две вертолетных площадки Фото: Анна Майорова © URA.RU Так должен был выглядеть фасад второй очереди центра медицины катастроф В правом верхнем углу — строящийся модульный центр, в котором планируется разместить резервный госпиталь для больных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU