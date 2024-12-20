ВС РФ освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР

Российские военные установили контроль над Успеновкой и Новопустынкой, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ заняли населенные пункты Успеновка и Новопустынка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Освобождены Успеновка и Новопустынка», — говорится в сообщении Минобороны. Населенные пункты находятся в ДНР.
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