20 декабря 2024

Пермяки хотят получить премию на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть работающих пермяков ждет деньги в качестве подарка
Большая часть работающих пермяков ждет деньги в качестве подарка Фото:

Большая часть работающих пермяков (79%) хотели бы получить деньги или премию от своего работодателя к Новому году. Об этом рассказало интернет-издание Properm.ru со ссылкой на исследование «Авито Работы».

«Большинство респондентов желают получить на Новый год премию. Четверть жителей Перми хотели бы получить карту для покупок на онлайн-площадках, 8% ждут сладкие подарки для детей. Среди желанных подарков — гаджеты и техника, абонемент в SPA-салон или на массаж», — пишет издание.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермь вошла в тройку городов-лидеров по выплатам новогодних премий в 2024 году. Почти половина пермских работодателей готовы выплатить премии своим сотрудникам. При этом 75% руководителей платят премии свыше 20% от месячного заработка.

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Большая часть работающих пермяков (79%) хотели бы получить деньги или премию от своего работодателя к Новому году. Об этом рассказало интернет-издание Properm.ru со ссылкой на исследование «Авито Работы». «Большинство респондентов желают получить на Новый год премию. Четверть жителей Перми хотели бы получить карту для покупок на онлайн-площадках, 8% ждут сладкие подарки для детей. Среди желанных подарков — гаджеты и техника, абонемент в SPA-салон или на массаж», — пишет издание. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермь вошла в тройку городов-лидеров по выплатам новогодних премий в 2024 году. Почти половина пермских работодателей готовы выплатить премии своим сотрудникам. При этом 75% руководителей платят премии свыше 20% от месячного заработка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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