Пермяки хотят получить премию на Новый год

Большая часть работающих пермяков (79%) хотели бы получить деньги или премию от своего работодателя к Новому году. Об этом рассказало интернет-издание Properm.ru со ссылкой на исследование «Авито Работы».
«Большинство респондентов желают получить на Новый год премию. Четверть жителей Перми хотели бы получить карту для покупок на онлайн-площадках, 8% ждут сладкие подарки для детей. Среди желанных подарков — гаджеты и техника, абонемент в SPA-салон или на массаж», — пишет издание.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермь вошла в тройку городов-лидеров по выплатам новогодних премий в 2024 году. Почти половина пермских работодателей готовы выплатить премии своим сотрудникам. При этом 75% руководителей платят премии свыше 20% от месячного заработка.
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