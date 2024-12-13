Половине пермяков выплатят новогодние премии

Почти половина предприниматель Перми готовы выплатить новогодние премии своим сотрудникам. Об этом сообщили 47% опрошенных, еще 11% заявили, что никогда не премировали подчиненных. Чаще пермяков о новогодних бонусах говорят бизнесмены из Москвы (51%) и Новосибирска (50%). Итоги исследования приводит платформа для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про.
«Пермские предприниматели назвали специалистов, которые больше других достойны премий в 2024 году. Почти половина предпринимателей планирует поощрить продавцов (46%), 14% — управленцев, 11% — ИТ-специалистов, а 9% — маркетологов и пиарщиков», — рассказали представители платформы.
Уточняется, что большинство опрошенных предпринимателей (87%) выступают за справедливое распределение премий между всеми сотрудниками, в то время как 12% считают, что ее достойны только фавориты. Большинство руководителей (75%) платят премии свыше 20% от месячного заработка, а 12% варьируют размер бонуса от 10 до 20 %.
Респонденты считают, что без новогодних премий останутся ленивые (38%) и безответственные (32%) сотрудники. Кроме того, бонус не получат те, кто не выполняет задачи (25%) или нарушает правила компании (24%).
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