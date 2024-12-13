Половине пермяков выплатят новогодние премии

Пермь вошла в тройку городов-лидеров по выплатам новогодних премий в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большинство предпринимателей хотят справедливо распределить премии среди сотрудников
Большинство предпринимателей хотят справедливо распределить премии среди сотрудников Фото:

Почти половина предприниматель Перми готовы выплатить новогодние премии своим сотрудникам. Об этом сообщили 47% опрошенных, еще 11% заявили, что никогда не премировали подчиненных. Чаще пермяков о новогодних бонусах говорят бизнесмены из Москвы (51%) и Новосибирска (50%). Итоги исследования приводит платформа для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про.

«Пермские предприниматели назвали специалистов, которые больше других достойны премий в 2024 году. Почти половина предпринимателей планирует поощрить продавцов (46%), 14% — управленцев, 11% — ИТ-специалистов, а 9% — маркетологов и пиарщиков», — рассказали представители платформы.

Уточняется, что большинство опрошенных предпринимателей (87%) выступают за справедливое распределение премий между всеми сотрудниками, в то время как 12% считают, что ее достойны только фавориты. Большинство руководителей (75%) платят премии свыше 20% от месячного заработка, а 12% варьируют размер бонуса от 10 до 20 %.

Респонденты считают, что без новогодних премий останутся ленивые (38%) и безответственные (32%) сотрудники. Кроме того, бонус не получат те, кто не выполняет задачи (25%) или нарушает правила компании (24%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти половина предприниматель Перми готовы выплатить новогодние премии своим сотрудникам. Об этом сообщили 47% опрошенных, еще 11% заявили, что никогда не премировали подчиненных. Чаще пермяков о новогодних бонусах говорят бизнесмены из Москвы (51%) и Новосибирска (50%). Итоги исследования приводит платформа для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про. «Пермские предприниматели назвали специалистов, которые больше других достойны премий в 2024 году. Почти половина предпринимателей планирует поощрить продавцов (46%), 14% — управленцев, 11% — ИТ-специалистов, а 9% — маркетологов и пиарщиков», — рассказали представители платформы. Уточняется, что большинство опрошенных предпринимателей (87%) выступают за справедливое распределение премий между всеми сотрудниками, в то время как 12% считают, что ее достойны только фавориты. Большинство руководителей (75%) платят премии свыше 20% от месячного заработка, а 12% варьируют размер бонуса от 10 до 20 %. Респонденты считают, что без новогодних премий останутся ленивые (38%) и безответственные (32%) сотрудники. Кроме того, бонус не получат те, кто не выполняет задачи (25%) или нарушает правила компании (24%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...