Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани, идет эвакуация

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Два дрона ВСУ влетели в здание ЖК «Лазурные небеса» в Казани
Два дрона ВСУ влетели в здание ЖК «Лазурные небеса» в Казани Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

В 37-этажное здание жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани влетел дрон ВСУ. Идет эвакуация.

«Момент удара второго БПЛА в 37-этажный дом в Казани. После атаки начался пожар», — сообщает telegram-канал Shot. Людей выводят на улицу.

Ранее еще один дрон врезался в это же здание. В результате удара начался пожар. Территория дома была оцеплена. Минобороны пока ситуацию не комментировало. 

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В 37-этажное здание жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани влетел дрон ВСУ. Идет эвакуация. «Момент удара второго БПЛА в 37-этажный дом в Казани. После атаки начался пожар», — сообщает telegram-канал Shot. Людей выводят на улицу. Ранее еще один дрон врезался в это же здание. В результате удара начался пожар. Территория дома была оцеплена. Минобороны пока ситуацию не комментировало. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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