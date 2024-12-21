Второй дрон атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани, идет эвакуация

Два дрона ВСУ влетели в здание ЖК «Лазурные небеса» в Казани
новость из сюжетаДроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года
В 37-этажное здание жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани влетел дрон ВСУ. Идет эвакуация.
«Момент удара второго БПЛА в 37-этажный дом в Казани. После атаки начался пожар», — сообщает telegram-канал Shot. Людей выводят на улицу.
Ранее еще один дрон врезался в это же здание. В результате удара начался пожар. Территория дома была оцеплена. Минобороны пока ситуацию не комментировало.
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