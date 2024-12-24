Депутаты заксобрания ЯНАО приготовили подарок спикеру гордумы на день рождения

Главу думы Лабытнанги хотят наградить почетной грамотой заксобрания ЯНАО
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Спикер думы Лабытнанги отмечает 60-летие 25 декабря
Спикер думы Лабытнанги отмечает 60-летие 25 декабря Фото:

Председателю думы Лабытнаги Евгению Зуйкову приготовили почетную грамоту законодательного собрания ЯНАО. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции.

«[Наградить] за высокие заслуги в развитии законодательства ЯНАО, совершенствование межпарламентских связей и в связи с 60-летием со дня рождения Зуйкова Евгения Геннадьевича», — говорится в постановлении заксобрания ЯНАО. 25 декабря политику исполнится 60 лет.

Согласно положению о наградах заксобрания, обладатели почетной грамоты окружного парламента получают единоразовую выплату в размере 16 тысяч рублей. Нагрудный знак к почетной грамоте не прилагается.

Как ранее сообщало URA.RU, дума Лабытнанги, которую возглавляет Евгений Зуйков договорилась о сотрудничестве с думой Приуральского района ЯНАО. Муниципалитеты планируют объединить и сократить количество местных депутатов.

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Председателю думы Лабытнаги Евгению Зуйкову приготовили почетную грамоту законодательного собрания ЯНАО. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции. «[Наградить] за высокие заслуги в развитии законодательства ЯНАО, совершенствование межпарламентских связей и в связи с 60-летием со дня рождения Зуйкова Евгения Геннадьевича», — говорится в постановлении заксобрания ЯНАО. 25 декабря политику исполнится 60 лет. Согласно положению о наградах заксобрания, обладатели почетной грамоты окружного парламента получают единоразовую выплату в размере 16 тысяч рублей. Нагрудный знак к почетной грамоте не прилагается. Как ранее сообщало URA.RU, дума Лабытнанги, которую возглавляет Евгений Зуйков договорилась о сотрудничестве с думой Приуральского района ЯНАО. Муниципалитеты планируют объединить и сократить количество местных депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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