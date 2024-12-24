Депутаты заксобрания ЯНАО приготовили подарок спикеру гордумы на день рождения

Председателю думы Лабытнаги Евгению Зуйкову приготовили почетную грамоту законодательного собрания ЯНАО. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции.
«[Наградить] за высокие заслуги в развитии законодательства ЯНАО, совершенствование межпарламентских связей и в связи с 60-летием со дня рождения Зуйкова Евгения Геннадьевича», — говорится в постановлении заксобрания ЯНАО. 25 декабря политику исполнится 60 лет.
Согласно положению о наградах заксобрания, обладатели почетной грамоты окружного парламента получают единоразовую выплату в размере 16 тысяч рублей. Нагрудный знак к почетной грамоте не прилагается.
Как ранее сообщало URA.RU, дума Лабытнанги, которую возглавляет Евгений Зуйков договорилась о сотрудничестве с думой Приуральского района ЯНАО. Муниципалитеты планируют объединить и сократить количество местных депутатов.
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