Четыре чемпиона России участвуют в ледовых гонках в Пермском крае

56 команд из 10 регионов России заявились на участие в финале Открытого Чемпионата Пермского края во ледовым трековым гонкам. Состязания пройдут в селе Путино, сообщает региональное минспорта.
«Ледовые трековые гонки пройдут в дисциплинах Д2К (Классика задний привод), S1600 (передний привод) и Т1-2500 (полный привод). В борьбу за награды вступят мастера спорта международного класса Алексей Васильев и Сергей Карякин, 10 мастеров спорта, четыре чемпиона России в разных классах», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Гонки пройдут 28-29 декабря в селе Путино Верещагинского округа (улица Набережная улица, 18А). Вход для зрителей свободный. Для прибывающих на личных автомобилях возле трека оборудуют парковку на 300-400 мест.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что специально для проведения гонки на зеркале пруда построили ледовый трек ипподромной конфигурации. Его длина 1200 метров. Для зрителей подготовлен сервис-парк.
Расписание:
28 декабря
12:00 техническое открытие трека
12:30 — 14:00 официальные тренировочные заезды
14:00 квалификация классов Д2К, А1600, Т1-2500
15:30 Первая часть табличных заездов Т1-2500Второй день,
29 декабря
10:00 — 12:00 табличные заезды в классах Д2К, А1600, Т1-2500
12:30 торжественное открытие
12:30 — 17:00 табличные заезды к классах Д2К, А1600, Т1-2500
17:30 Суперфиналы Д2К, А1600
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