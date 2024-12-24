24 декабря 2024

Четыре чемпиона России участвуют в ледовых гонках в Пермском крае

Несколько десятков команд заявилось на Финал Открытого Чемпионата Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования пройдут 28-29 декабря в селе Путино (архивное фото)
Соревнования пройдут 28-29 декабря в селе Путино (архивное фото) Фото:

56 команд из 10 регионов России заявились на участие в финале Открытого Чемпионата Пермского края во ледовым трековым гонкам. Состязания пройдут в селе Путино, сообщает региональное минспорта. 

«Ледовые трековые гонки пройдут в дисциплинах Д2К (Классика задний привод), S1600 (передний привод) и Т1-2500 (полный привод). В борьбу за награды вступят мастера спорта международного класса Алексей Васильев и Сергей Карякин, 10 мастеров спорта, четыре чемпиона России в разных классах», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Гонки пройдут 28-29 декабря в селе Путино Верещагинского округа (улица Набережная улица, 18А). Вход для зрителей свободный. Для прибывающих на личных автомобилях возле трека оборудуют парковку на 300-400 мест.  

Ранее URA.RU рассказывало о том, что специально для проведения гонки на зеркале пруда построили ледовый трек ипподромной конфигурации. Его длина 1200 метров. Для зрителей подготовлен сервис-парк.

Расписание:

28 декабря

12:00 техническое открытие трека

12:30 — 14:00 официальные тренировочные заезды

14:00 квалификация классов Д2К, А1600, Т1-2500

15:30 Первая часть табличных заездов Т1-2500Второй день,

29 декабря

10:00 — 12:00 табличные заезды в классах Д2К, А1600, Т1-2500

12:30 торжественное открытие

12:30 — 17:00 табличные заезды к классах Д2К, А1600, Т1-2500

17:30 Суперфиналы Д2К, А1600

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56 команд из 10 регионов России заявились на участие в финале Открытого Чемпионата Пермского края во ледовым трековым гонкам. Состязания пройдут в селе Путино, сообщает региональное минспорта.  «Ледовые трековые гонки пройдут в дисциплинах Д2К (Классика задний привод), S1600 (передний привод) и Т1-2500 (полный привод). В борьбу за награды вступят мастера спорта международного класса Алексей Васильев и Сергей Карякин, 10 мастеров спорта, четыре чемпиона России в разных классах», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Гонки пройдут 28-29 декабря в селе Путино Верещагинского округа (улица Набережная улица, 18А). Вход для зрителей свободный. Для прибывающих на личных автомобилях возле трека оборудуют парковку на 300-400 мест.   Ранее URA.RU рассказывало о том, что специально для проведения гонки на зеркале пруда построили ледовый трек ипподромной конфигурации. Его длина 1200 метров. Для зрителей подготовлен сервис-парк. Расписание: 28 декабря 12:00 техническое открытие трека 12:30 — 14:00 официальные тренировочные заезды 14:00 квалификация классов Д2К, А1600, Т1-2500 15:30 Первая часть табличных заездов Т1-2500Второй день, 29 декабря 10:00 — 12:00 табличные заезды в классах Д2К, А1600, Т1-2500 12:30 торжественное открытие 12:30 — 17:00 табличные заезды к классах Д2К, А1600, Т1-2500 17:30 Суперфиналы Д2К, А1600
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