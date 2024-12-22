22 декабря 2024

В пермском селе Путино на льду пруда строят трассу для автогонок

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены выйдут на старт 28 декабря
Спортсмены выйдут на старт 28 декабря Фото:

Финал Открытого Чемпионата Пермского края по ледовым трековым гонкам пройдет в селе Путино. Трассу для соревнований построят на льду местного пруда, сообщает администрация Верещагинского городского округа.

«Специально для проведения гонки на зеркале пруда будет построен ледовый трек ипподромной конфигурации. Его длина 1200 метров. Для зрителей будет подготовлен сервис-парк», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Гонки пройдут 28-29 декабря. На них приедут спортсмены из Татарстана, Удмуртии, Екатеринбурга, Кургана, Омска, Кирова, Республики Мари-Эл.

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Финал Открытого Чемпионата Пермского края по ледовым трековым гонкам пройдет в селе Путино. Трассу для соревнований построят на льду местного пруда, сообщает администрация Верещагинского городского округа. «Специально для проведения гонки на зеркале пруда будет построен ледовый трек ипподромной конфигурации. Его длина 1200 метров. Для зрителей будет подготовлен сервис-парк», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Гонки пройдут 28-29 декабря. На них приедут спортсмены из Татарстана, Удмуртии, Екатеринбурга, Кургана, Омска, Кирова, Республики Мари-Эл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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