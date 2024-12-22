В пермском селе Путино на льду пруда строят трассу для автогонок

Спортсмены выйдут на старт 28 декабря
Финал Открытого Чемпионата Пермского края по ледовым трековым гонкам пройдет в селе Путино. Трассу для соревнований построят на льду местного пруда, сообщает администрация Верещагинского городского округа.
«Специально для проведения гонки на зеркале пруда будет построен ледовый трек ипподромной конфигурации. Его длина 1200 метров. Для зрителей будет подготовлен сервис-парк», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Гонки пройдут 28-29 декабря. На них приедут спортсмены из Татарстана, Удмуртии, Екатеринбурга, Кургана, Омска, Кирова, Республики Мари-Эл.
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