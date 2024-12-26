26 декабря 2024

В Челябинске мужчина попал под поезд. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был смертельно травмирован поездом
Мужчина был смертельно травмирован поездом Фото:

В Челябинске поезд смертельно травмировал местного жителя. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, вечером 25 декабря на станции „Электростанция“ Южно-Уральской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить наезд не удалось», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка. В ведомстве напомнили, что у поезда очень высокая скорость, он не сможет остановиться мгновенно, и призвали жителей региона переходить пути только в разрешенных местах.

Станция «Электростанция» находится в поселке ЧГРЭС, между улицей Российской и автодорогой «Меридиан»
Станция «Электростанция» находится в поселке ЧГРЭС, между улицей Российской и автодорогой «Меридиан»
Фото:

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В Челябинске поезд смертельно травмировал местного жителя. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «По предварительным данным, вечером 25 декабря на станции „Электростанция“ Южно-Уральской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить наезд не удалось», — сообщили в пресс-службе ведомства. Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка. В ведомстве напомнили, что у поезда очень высокая скорость, он не сможет остановиться мгновенно, и призвали жителей региона переходить пути только в разрешенных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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