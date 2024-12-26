В Челябинске поезд смертельно травмировал местного жителя. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, вечером 25 декабря на станции „Электростанция“ Южно-Уральской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить наезд не удалось», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка. В ведомстве напомнили, что у поезда очень высокая скорость, он не сможет остановиться мгновенно, и призвали жителей региона переходить пути только в разрешенных местах.
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