26 декабря 2024

В Тюмени городские автобусы стали чаще попадать в аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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По вине водителей предприятия совершено 30 аварий
По вине водителей предприятия совершено 30 аварий Фото:

В Тюмени автобусы ПАТП №1 в этом году 76 раз попадали в аварии с пострадавшими, это на пять ДТП больше, чем в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. По вине водителей общественного транспорта произошло 30 происшествий.

«За 11 месяцев текущего года водители АО „ТПАТП №1“ стали участниками 76 ДТП с пострадавшими, в прошлом году таких происшествий было 71. Однако отмечаем тот факт, что по вине водителей предприятия совершено 30 происшествий, в прошлом году их было 32. Наиболее распространенным видом происшествия, при котором люди получают травмы, остается падение», — сообщили агентству в ПАТП №1.

Чтобы снизить число аварий, на предприятии проводят инструктажи и проверку знаний ПДД. Кроме того, при приеме на работу проводят тестирование профессионально значимых качеств водителей.

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В Тюмени автобусы ПАТП №1 в этом году 76 раз попадали в аварии с пострадавшими, это на пять ДТП больше, чем в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. По вине водителей общественного транспорта произошло 30 происшествий. «За 11 месяцев текущего года водители АО „ТПАТП №1“ стали участниками 76 ДТП с пострадавшими, в прошлом году таких происшествий было 71. Однако отмечаем тот факт, что по вине водителей предприятия совершено 30 происшествий, в прошлом году их было 32. Наиболее распространенным видом происшествия, при котором люди получают травмы, остается падение», — сообщили агентству в ПАТП №1. Чтобы снизить число аварий, на предприятии проводят инструктажи и проверку знаний ПДД. Кроме того, при приеме на работу проводят тестирование профессионально значимых качеств водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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