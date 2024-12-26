В Тюмени городские автобусы стали чаще попадать в аварии

В Тюмени автобусы ПАТП №1 в этом году 76 раз попадали в аварии с пострадавшими, это на пять ДТП больше, чем в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. По вине водителей общественного транспорта произошло 30 происшествий.
«За 11 месяцев текущего года водители АО „ТПАТП №1“ стали участниками 76 ДТП с пострадавшими, в прошлом году таких происшествий было 71. Однако отмечаем тот факт, что по вине водителей предприятия совершено 30 происшествий, в прошлом году их было 32. Наиболее распространенным видом происшествия, при котором люди получают травмы, остается падение», — сообщили агентству в ПАТП №1.
Чтобы снизить число аварий, на предприятии проводят инструктажи и проверку знаний ПДД. Кроме того, при приеме на работу проводят тестирование профессионально значимых качеств водителей.
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