ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках

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ВСУ намеренно атакуют мирных граждан, заявил губернатор Владимир Сальдо
ВСУ намеренно атакуют мирных граждан, заявил губернатор Владимир Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные Украины совершили обстрел станции скорой помощи в Алешках (Херсонская область), медики не пострадали. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские выродки пытаются навредить херсонцам перед Новым годом, специально наносят удары по мирным людям», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в текущем году от обстрелов ВСУ погибли 106 граждан, еще 433 человека пострадали.

30 декабря стало известно, что в результате подобной атаки главврач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан получил тяжелые ранения. Его заместитель при обстреле погиб.

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Военные Украины совершили обстрел станции скорой помощи в Алешках (Херсонская область), медики не пострадали. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Киевские выродки пытаются навредить херсонцам перед Новым годом, специально наносят удары по мирным людям», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в текущем году от обстрелов ВСУ погибли 106 граждан, еще 433 человека пострадали. 30 декабря стало известно, что в результате подобной атаки главврач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан получил тяжелые ранения. Его заместитель при обстреле погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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