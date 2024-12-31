ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках

Военные Украины совершили обстрел станции скорой помощи в Алешках (Херсонская область), медики не пострадали. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевские выродки пытаются навредить херсонцам перед Новым годом, специально наносят удары по мирным людям», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в текущем году от обстрелов ВСУ погибли 106 граждан, еще 433 человека пострадали.
30 декабря стало известно, что в результате подобной атаки главврач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан получил тяжелые ранения. Его заместитель при обстреле погиб.
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