«Нас не сломать»: Медведев обратился к россиянам в честь Нового года

Медведев обратился к россиянам в честь Нового года
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Медведев обратился к россиянам с Новогодним поздравлением, заявив, что Россию никому не сломить
Медведев обратился к россиянам с Новогодним поздравлением, заявив, что Россию никому не сломить Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к гражданам России в преддверии Нового 2025 года. Он, обращаясь к гражданам в Telegram, подчеркнул, что несмотря на все испытания, Россия продолжает сохранять единство и сплоченность.

«Вместе мы — огромная сила, нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем и укрепляем самое главное — единство и сплоченность нашего многонационального народа, вкладываем особый смысл в понятие „патриотизм“», — сказал Медведев в обращении. Видео с поздравлением россиян он выложил в своем telegram-канале.

Кроме того, зампред Совбеза РФ напомнил о грядущем праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что уверенно идти в будущее России помогают верность высоким идеалам и традиции прошлого. «Мы черпаем силу и стойкость, храним верность высоким идеалам, на которых нас когда-то воспитали, чтим традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее», — уточнил Медведев.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к гражданам России в преддверии Нового 2025 года. Он, обращаясь к гражданам в Telegram, подчеркнул, что несмотря на все испытания, Россия продолжает сохранять единство и сплоченность. «Вместе мы — огромная сила, нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем и укрепляем самое главное — единство и сплоченность нашего многонационального народа, вкладываем особый смысл в понятие „патриотизм“», — сказал Медведев в обращении. Видео с поздравлением россиян он выложил в своем telegram-канале. Кроме того, зампред Совбеза РФ напомнил о грядущем праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что уверенно идти в будущее России помогают верность высоким идеалам и традиции прошлого. «Мы черпаем силу и стойкость, храним верность высоким идеалам, на которых нас когда-то воспитали, чтим традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее», — уточнил Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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