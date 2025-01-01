Какая погода будет в Тюмени на Рождество

В рождественскую ночь похолодает до -16 градусов
В Тюмени в рождественскую ночь похолодает до -16 градусов. Такой прогноз дал синоптик Илья Винштейн. Днем 7 января воздух прогреется до -12 градусов.
«Тюмень, прогноз погоды на 7 января. Температура ночью составит -16 градусов, днем потеплеет до -12», — сообщает синоптик в своей группе «Погода 72» в соцсети «ВКонтакте».
Такая же прохладная погода сохранится и 8 января. Осадков в эти дни не ожидается.
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