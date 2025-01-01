01 января 2025
31 декабря 2024

Какая погода будет в Тюмени на Рождество

На Рождество в Тюмень придет мороз
© Служба новостей «URA.RU»
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В рождественскую ночь похолодает до -16 градусов
В рождественскую ночь похолодает до -16 градусов Фото:

В Тюмени в рождественскую ночь похолодает до -16 градусов. Такой прогноз дал синоптик Илья Винштейн. Днем 7 января воздух прогреется до -12 градусов.

«Тюмень, прогноз погоды на 7 января. Температура ночью составит -16 градусов, днем потеплеет до -12», — сообщает синоптик в своей группе «Погода 72» в соцсети «ВКонтакте».

Такая же прохладная погода сохранится и 8 января. Осадков в эти дни не ожидается.

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В Тюмени в рождественскую ночь похолодает до -16 градусов. Такой прогноз дал синоптик Илья Винштейн. Днем 7 января воздух прогреется до -12 градусов. «Тюмень, прогноз погоды на 7 января. Температура ночью составит -16 градусов, днем потеплеет до -12», — сообщает синоптик в своей группе «Погода 72» в соцсети «ВКонтакте». Такая же прохладная погода сохранится и 8 января. Осадков в эти дни не ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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