Из-за нехватки живой силы ВСУ набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора. Об этом сообщил пленный польский наемник. А другой пленный наемник Хейден Уильям Дэвис утверждает, что на стороне Украины воюют сотни колумбийцев.
«Я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — поделился наемник с РИА Новости. По его словам, украинцы создали сайт для вербовке. Его легко найти, заполнить анкету, отправить письмо и ждать ответа.
Пленный наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис рассказал, что в иностранном легионе на Украине есть граждане всех стран НАТО. Однако больше всего на стороне ВСУ воюет колумбийцев. «Их сотни», — рассказал наемник РИА Новости.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что из-за участия иностранцев в конфликте на Украине, он уже стал открытым столкновением РФ и НАТО. Также Альянс причастен к вторжению ВСУ в Курской области, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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