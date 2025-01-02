02 января 2025
01 января 2025

В Тюмени маленьких детей научат медитировать на новогодние чудеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Медитировать на новогоднее чудо приглашаются юные тюменцы с четырех лет
Медитировать на новогоднее чудо приглашаются юные тюменцы с четырех лет Фото:

В Тюмени пройдет детская арт-медитация в рамках новогодней выставки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ЗАГС Тюменской области.

«В выставочном зале „Конторы пароходства“ пройдут выставка „23:59 — минута до чуда“ и детская арт-медитация. Юные тюменцы вместе с актером и детским педагогом театра „Май“ Никитой Симоновым будут изучать арт-объекты и обсуждать, какими могут быть новогодние чудеса», — указано в сообщении.

На медитацию приглашаются дети от четырех лет в сопровождении взрослых. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к детям приехал Дед Мороз на броневике

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В Тюмени пройдет детская арт-медитация в рамках новогодней выставки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ЗАГС Тюменской области. «В выставочном зале „Конторы пароходства“ пройдут выставка „23:59 — минута до чуда“ и детская арт-медитация. Юные тюменцы вместе с актером и детским педагогом театра „Май“ Никитой Симоновым будут изучать арт-объекты и обсуждать, какими могут быть новогодние чудеса», — указано в сообщении. На медитацию приглашаются дети от четырех лет в сопровождении взрослых. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к детям приехал Дед Мороз на броневике. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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