В Тюмени маленьких детей научат медитировать на новогодние чудеса

Медитировать на новогоднее чудо приглашаются юные тюменцы с четырех лет
В Тюмени пройдет детская арт-медитация в рамках новогодней выставки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ЗАГС Тюменской области.
«В выставочном зале „Конторы пароходства“ пройдут выставка „23:59 — минута до чуда“ и детская арт-медитация. Юные тюменцы вместе с актером и детским педагогом театра „Май“ Никитой Симоновым будут изучать арт-объекты и обсуждать, какими могут быть новогодние чудеса», — указано в сообщении.
На медитацию приглашаются дети от четырех лет в сопровождении взрослых. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к детям приехал Дед Мороз на броневике.
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