Боец СВО из Нижнего Тагила погиб под Курском. Фото

03 января 2025 в 20:58 Размер текста - 17 +

Тагильчанина посмертно наградят Орденом Мужества Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Под Курском погиб житель Нижнего Тагила, пограничник Алексей Пальцев. Об этом сообщается на сайте ритуального комплекса «Реквием», где состоится прощание с военнослужащим. «Алексей ушел на СВО в сентябре 2024 года. А 8 декабря, в ожесточенном бою в Новоивановке, его жизнь оборвалась. Бригада, выполнявшая важнейшее стратегическое задание, в составе которой он был, попала под атаку дронов. Алексея наградят Орденом Мужества посмертно», — сказано в некрологе. Пальцев окончил Нижнетагильский строительный техникум. Работал в литейных цехах Уралвагонзавода, потом на химическом заводе «Планта». 8 января ему должно было исполниться 40 лет. «Он стал примером силы, мужества, чести и достоинства для всех нас. Алексей всегда будет жив в нашей памяти и сердцах». — сказали о бойце родные. Алексей служил в армии в пограничных войсках, а на СВО сражался в составе штурмовой бригады Фото: ритуальный комплекс «Реквием» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Курском погиб житель Нижнего Тагила, пограничник Алексей Пальцев. Об этом сообщается на сайте ритуального комплекса «Реквием», где состоится прощание с военнослужащим. «Алексей ушел на СВО в сентябре 2024 года. А 8 декабря, в ожесточенном бою в Новоивановке, его жизнь оборвалась. Бригада, выполнявшая важнейшее стратегическое задание, в составе которой он был, попала под атаку дронов. Алексея наградят Орденом Мужества посмертно», — сказано в некрологе. Пальцев окончил Нижнетагильский строительный техникум. Работал в литейных цехах Уралвагонзавода, потом на химическом заводе «Планта». 8 января ему должно было исполниться 40 лет. «Он стал примером силы, мужества, чести и достоинства для всех нас. Алексей всегда будет жив в нашей памяти и сердцах». — сказали о бойце родные.