Под Курском погиб житель Нижнего Тагила, пограничник Алексей Пальцев. Об этом сообщается на сайте ритуального комплекса «Реквием», где состоится прощание с военнослужащим.
«Алексей ушел на СВО в сентябре 2024 года. А 8 декабря, в ожесточенном бою в Новоивановке, его жизнь оборвалась. Бригада, выполнявшая важнейшее стратегическое задание, в составе которой он был, попала под атаку дронов. Алексея наградят Орденом Мужества посмертно», — сказано в некрологе.
Пальцев окончил Нижнетагильский строительный техникум. Работал в литейных цехах Уралвагонзавода, потом на химическом заводе «Планта». 8 января ему должно было исполниться 40 лет. «Он стал примером силы, мужества, чести и достоинства для всех нас. Алексей всегда будет жив в нашей памяти и сердцах». — сказали о бойце родные.
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