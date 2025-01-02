02 января 2025

Боец СВО из Нижнего Тагила погиб под Курском. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Тагильчанина посмертно наградят Орденом Мужества Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Под Курском погиб житель Нижнего Тагила, пограничник Алексей Пальцев. Об этом сообщается на сайте ритуального комплекса «Реквием», где состоится прощание с военнослужащим.

«Алексей ушел на СВО в сентябре 2024 года. А 8 декабря, в ожесточенном бою в Новоивановке, его жизнь оборвалась. Бригада, выполнявшая важнейшее стратегическое задание, в составе которой он был, попала под атаку дронов. Алексея наградят Орденом Мужества посмертно», — сказано в некрологе.

Пальцев окончил Нижнетагильский строительный техникум. Работал в литейных цехах Уралвагонзавода, потом на химическом заводе «Планта». 8 января ему должно было исполниться 40 лет. «Он стал примером силы, мужества, чести и достоинства для всех нас. Алексей всегда будет жив в нашей памяти и сердцах». — сказали о бойце родные.

Алексей служил в армии в пограничных войсках, а на СВО сражался в составе штурмовой бригады
Алексей служил в армии в пограничных войсках, а на СВО сражался в составе штурмовой бригады
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Под Курском погиб житель Нижнего Тагила, пограничник Алексей Пальцев. Об этом сообщается на сайте ритуального комплекса «Реквием», где состоится прощание с военнослужащим. «Алексей ушел на СВО в сентябре 2024 года. А 8 декабря, в ожесточенном бою в Новоивановке, его жизнь оборвалась. Бригада, выполнявшая важнейшее стратегическое задание, в составе которой он был, попала под атаку дронов. Алексея наградят Орденом Мужества посмертно», — сказано в некрологе. Пальцев окончил Нижнетагильский строительный техникум. Работал в литейных цехах Уралвагонзавода, потом на химическом заводе «Планта». 8 января ему должно было исполниться 40 лет. «Он стал примером силы, мужества, чести и достоинства для всех нас. Алексей всегда будет жив в нашей памяти и сердцах». — сказали о бойце родные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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