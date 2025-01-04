Узбекистан осудил на 4 года участвовавшего в СВО на стороне РФ

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Мужчина приехал в РФ на заработки в 2023 году
Мужчина приехал в РФ на заработки в 2023 году Фото:

Андижанский городской суд на востоке Узбекистана вынес приговор 39-летнему жителю города, который был признан виновным в участии в военном конфликте на Украине на стороне ВС России. Суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст приговора.

«Признать Т. А, 1985 года рождения, жителя Андижана, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество) и статьей 154-1, часть 1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств). Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и два месяца», — говорится в тексте приговора.

По данным дела, осужденный в апреле 2023 года отправился в Россию на заработки, но позднее решил участвовать в СВО, заключив контракт с Минобороны РФ. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием, а также отсутствие предыдущих судимостей и наличие трех детей.

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Андижанский городской суд на востоке Узбекистана вынес приговор 39-летнему жителю города, который был признан виновным в участии в военном конфликте на Украине на стороне ВС России. Суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст приговора. «Признать Т. А, 1985 года рождения, жителя Андижана, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество) и статьей 154-1, часть 1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств). Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и два месяца», — говорится в тексте приговора. По данным дела, осужденный в апреле 2023 года отправился в Россию на заработки, но позднее решил участвовать в СВО, заключив контракт с Минобороны РФ. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием, а также отсутствие предыдущих судимостей и наличие трех детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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