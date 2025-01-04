В Челябинске усилили работу по вывозу снега

В Челябинске 5 января усилили работу по вывозу снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«В Челябинске работа по вывозу снега усилена. В текущую дневную смену на борьбу со снежными заносами мобилизован внушительный парк коммунальной техники — 240 специализированных машин. В уборочных мероприятиях задействована многочисленные бригады из 520 рабочих», — заявляет пресс-служба в telegram-канале «Администрация города Челябинска».
Отмечается, что в приоритете остаются пешеходные маршруты, остановки и переходы. Минувшей ночью подрядчики задействовали 220 единиц спецтехники и более 200 рабочих.
Усилена работа по вывозу снега. В приоритете остаются пешеходные маршруты, остановки общественного транспорта, переходы. Сегодня днем в Челябинске дороги и тротуары убирают 240 единиц техники и 520 рабочих. О проблемных участках челябинцы могут оставлять заявки диспетчеру по круглосуточному номеру 89517717325.
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