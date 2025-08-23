23 августа 2025

Корреспондент URA.RU увозит приз с марафона в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анатолий Мармышев выступил в составе Running in Zlatoust
Анатолий Мармышев выступил в составе Running in Zlatoust Фото:

Корреспондент URA.RU Анатолий Мармышев в составе команды Running in Zlatoust выиграл корпоративную эстафету на марафоне в Челябинске. Бегуны из Златоуста показали лучший результат на дистанции в тысячу метров.

«Мы бежали тысячу метров, я и ещё четыре моих одноклубника. По сумме очков мы стали первыми, поскольку пробежали быстрее всех», — пояснил Анатолий.

Челябинский марафон собрал тысячи участников со всего региона. Самому маленькому участнику чуть больше года, а самой старшей возрастной — 76 лет. Дистанции были самыми различными, от одного до 42,2 километров. Мэр Челябинска Алексей Лошкин приняли участие в забеге на 10 километров. Главные призы, автомобили Lada Granta, достали победителям марафона на 42,2 километра, Анне Морозовой и Алексею Реункову.

Приз за эстафету увозят в Златоуст
Приз за эстафету увозят в Златоуст
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Корреспондент URA.RU Анатолий Мармышев в составе команды Running in Zlatoust выиграл корпоративную эстафету на марафоне в Челябинске. Бегуны из Златоуста показали лучший результат на дистанции в тысячу метров. «Мы бежали тысячу метров, я и ещё четыре моих одноклубника. По сумме очков мы стали первыми, поскольку пробежали быстрее всех», — пояснил Анатолий. Челябинский марафон собрал тысячи участников со всего региона. Самому маленькому участнику чуть больше года, а самой старшей возрастной — 76 лет. Дистанции были самыми различными, от одного до 42,2 километров. Мэр Челябинска Алексей Лошкин приняли участие в забеге на 10 километров. Главные призы, автомобили Lada Granta, достали победителям марафона на 42,2 километра, Анне Морозовой и Алексею Реункову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...