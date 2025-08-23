Корреспондент URA.RU Анатолий Мармышев в составе команды Running in Zlatoust выиграл корпоративную эстафету на марафоне в Челябинске. Бегуны из Златоуста показали лучший результат на дистанции в тысячу метров.
«Мы бежали тысячу метров, я и ещё четыре моих одноклубника. По сумме очков мы стали первыми, поскольку пробежали быстрее всех», — пояснил Анатолий.
Челябинский марафон собрал тысячи участников со всего региона. Самому маленькому участнику чуть больше года, а самой старшей возрастной — 76 лет. Дистанции были самыми различными, от одного до 42,2 километров. Мэр Челябинска Алексей Лошкин приняли участие в забеге на 10 километров. Главные призы, автомобили Lada Granta, достали победителям марафона на 42,2 километра, Анне Морозовой и Алексею Реункову.
