В музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинской области к началу осени распустились прострелы, которые в народе называют подснежниками или сон-травой. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
«На Аркаиме зацвели прострелы. Чудеса, не иначе», — заявляют сотрудники заповедника.
Прострел цветет в регионе в апреле-мае одним из первых весенних цветов, поэтому люди считают это растение подснежником. По словам синоптиков, начало осени в регионе значительно теплее обычного. Возможно, что цветение сон-травы связано с аномальной погодой.
