23 августа 2025

«Ушел на радугу»: скончался кот, который жил на горе Таганай 15 лет. Фото

Умер живший на горе Таганай кот Василий Курумович
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кот Василий Курумович умер из-за слабого сердца
Кот Василий Курумович умер из-за слабого сердца Фото:

Рыжий кот Василий Курумович, долгие 15 лет считавшийся неофициальным талисманом метеостанции на Таганае в Челябинской области, скончался утром 24 августа после продолжительной болезни. Информацию о смерти любимца сотрудников и гостей станции сообщили в пресс-службе национального парка.

"Наш Василий Курумович ушел на радугу…Он боролся до конца, но болезнь оказалась сильнее. Вечного ветра тебе, Вася", — написали сотрудники нацпарка "Таганай"в своем telegram-канале.

По словам работников станции, рыжий кот был неотъемлемой частью коллектива. Василий прожил на метеостанции 15 лет, став символом уюта и своеобразным хранителем места. После выхода «на пенсию» кот нашел дом у одной из туристок, которая часто посещала станцию. Она не только приютила Васю, но и взяла на себя заботы о его состоянии и общение с докторами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рыжий кот Василий Курумович, долгие 15 лет считавшийся неофициальным талисманом метеостанции на Таганае в Челябинской области, скончался утром 24 августа после продолжительной болезни. Информацию о смерти любимца сотрудников и гостей станции сообщили в пресс-службе национального парка. "Наш Василий Курумович ушел на радугу…Он боролся до конца, но болезнь оказалась сильнее. Вечного ветра тебе, Вася", — написали сотрудники нацпарка "Таганай"в своем telegram-канале. По словам работников станции, рыжий кот был неотъемлемой частью коллектива. Василий прожил на метеостанции 15 лет, став символом уюта и своеобразным хранителем места. После выхода «на пенсию» кот нашел дом у одной из туристок, которая часто посещала станцию. Она не только приютила Васю, но и взяла на себя заботы о его состоянии и общение с докторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...