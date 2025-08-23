Рыжий кот Василий Курумович, долгие 15 лет считавшийся неофициальным талисманом метеостанции на Таганае в Челябинской области, скончался утром 24 августа после продолжительной болезни. Информацию о смерти любимца сотрудников и гостей станции сообщили в пресс-службе национального парка.
"Наш Василий Курумович ушел на радугу…Он боролся до конца, но болезнь оказалась сильнее. Вечного ветра тебе, Вася", — написали сотрудники нацпарка "Таганай"в своем telegram-канале.
По словам работников станции, рыжий кот был неотъемлемой частью коллектива. Василий прожил на метеостанции 15 лет, став символом уюта и своеобразным хранителем места. После выхода «на пенсию» кот нашел дом у одной из туристок, которая часто посещала станцию. Она не только приютила Васю, но и взяла на себя заботы о его состоянии и общение с докторами.
