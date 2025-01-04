Курганский депутат провел мини-расследование, чтобы понять, куда уходят деньги из бюджета

Бюджет Звериноголовского округа (Курганская область) потерял полмиллиона рублей из-за бездействия местных властей. Они должны были еще в 2023 году убрать свалку мусора с кладбища, но не сделали этого и получили штраф. Об этом URA.RU рассказал депутат думы округа Владимир Кочеулов, который провел свое небольшое расследование ситуации.
«Два года назад прокуратура обращала внимание властей на незаконную свалку мусора, которая находится на закрытом кладбище в селе Звериноголовском. Затем было решение суда, чтобы очистить погост. Его власти также проигнорировали. А сейчас из-за бездействия чиновников, приставы взыщут с муниципалитета штраф 500 тысяч рублей», — пояснил Кочеулов.
По словам депутата, в бюджете округа на развитие спорта предусмотрено в 2025 году всего 145 тысяч рублей. А тут еще местная казна теряет полмиллиона, которые можно было бы потратить на социальные статьи расходов, отметил Кочеулов. Депутат подчеркнул, что бюджет округа дотационный, средств в нем не хватает, поэтому надо разумно расходовать каждую копейку.
Агентство направило запрос информации по теме публикации в администрацию Звериноголовского округа. Ответ ожидается.
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