Life: отец Милохина стал грузчиком после отъезда из РФ

Приемный отец блогера Данилы Милохина Дмитрий Тюленев после отъезда из России стал грузчиком, чтобы содержать жену и пятерых детей. Об этом рассказал сам Тюленев.
«Дмитрий Тюленев, приёмный отец блогера Дани Милохина, после бегства из России начал работать грузчиком, чтобы содержать свою семью: жену и пятерых детей», — сообщает издание Life.ru со ссылкой на самого Дмитрия Тюленева. Он добавил, что у семьи нет денег, она находится в критическом положении. Сам Тюленев готов на любые подработки, но ему препятствует языковой барьер. Это вынудило его на работу грузчиком. Также он берет заказы по ремонту квартир.
При этом, по данным издания, Тюленев вдвое снизил цену на дом в Анапе. Ранее этот дом пытались поджечь недоброжелатели, критикующие Милохина. Отец блогера не раскрывает своего местоположения и боится возвращаться в РФ.
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