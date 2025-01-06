Турция выдвинула условия для переговоров по Украине

Турецкая сторона готова принять у себя мирные переговоры по украинскому конфликту, если Москва и Киев согласуют параметры и формат диалога. Об этом сообщили в МИД страны.
«Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонам», — заявили в министерстве. Информацию передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается вернуть себе роль медиатора в мирных переговорах Украины и РФ. По словам российского лидера Владимира Путина, турецкая сторона «играет весомую роль в решении актуальных проблем современного мира». Он также рассказал Эрдогану об обстановке в зоне конфликта.
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