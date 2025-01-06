Турция выдвинула условия для переговоров по Украине

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В МИД Турции заявили о готовности принять у себя российско-украинские переговоры при одном условии
В МИД Турции заявили о готовности принять у себя российско-украинские переговоры при одном условии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Турецкая сторона готова принять у себя мирные переговоры по украинскому конфликту, если Москва и Киев согласуют параметры и формат диалога. Об этом сообщили в МИД страны. 

«Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонам», — заявили в министерстве. Информацию передает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается вернуть себе роль медиатора в мирных переговорах Украины и РФ. По словам российского лидера Владимира Путина, турецкая сторона «играет весомую роль в решении актуальных проблем современного мира». Он также рассказал Эрдогану об обстановке в зоне конфликта. 

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Турецкая сторона готова принять у себя мирные переговоры по украинскому конфликту, если Москва и Киев согласуют параметры и формат диалога. Об этом сообщили в МИД страны.  «Турция готова принять переговоры по Украине в рамках формата и параметров, согласованных сторонам», — заявили в министерстве. Информацию передает РИА Новости.  Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается вернуть себе роль медиатора в мирных переговорах Украины и РФ. По словам российского лидера Владимира Путина, турецкая сторона «играет весомую роль в решении актуальных проблем современного мира». Он также рассказал Эрдогану об обстановке в зоне конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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