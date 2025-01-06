Китай не смог заменить для России турецкие мандарины

Китайские мандарины в 2024 году не заменили для России турецкие, свидетельствуют данные «Руспродсоюза». При этом основным поставщиком цитрусовых для РФ все еще остается Турция, несмотря на уменьшение поставок.
«Китайские мандарины в прошлом году смогли заменить для России марокканские, но не смогли турецкие, на фоне снижения поставок из этих двух стран, однако несмотря на это Турция все еще главный источник цитрусовых для РФ с долей в 36%», — пишет РИА Новости. Агентство провело расчеты по отрытым данным и информации «Руспродсоюза».
За девять месяцев прошлого года в Россию импортировали свыше 320 тысяч тонн мандаринов. Из них 126 тысяч тонн (36%) приехало из Турции, 58 тысяч тонн (17%) — из ЮАР, 52 тысячи тонн (15%) — из Египта, 37 тысяч тонн (11%) — из Китая и 27 тысяч тонн (8%) — из Абхазии.
Сильнее всего уменьшились поставки из Турции и Марокко — на 27 тысяч (-18%) и 23 тысячи (-55%) тонн соответственно. Однако при этом втрое увеличился импорт мандаринов из Китая. Всего снижение поставок цитрусовых в Россию в 2024 году составил 67 тысяч тонн, а увеличение — 50 тысяч тонн.
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