Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Праздник он встретил в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе, передает пресс-служба Кремля.
«Поздравляю Вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — передает слова Путина официальный сайт Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии в России, играют ключевую и творческую роль в объединении нации, сохранении исторической памяти и уникального культурно-духовного наследия страны. Кроме того, он отметил роль религиозных организаций в укреплении семейных ценностей, воспитании молодежи и продвижении в обществе вечных моральных идеалов и ценностей, таких как забота о ближних, милосердие, сострадание, а также поддержка нуждающихся в помощи и внимании.
Ранее URA.RU писало о начале рождественского богослужения в главном храме России. Его традиционно возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей проповеди патриарх призвал верующих молиться за мир и справедливость, подчеркнув, что мир без справедливости непрочен и может быть опасен. О том, где можно посмотреть трансляцию службы на Рождество в этом году — в материале агентства.
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