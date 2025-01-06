06 января 2025

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Видео

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Владимир Путин пожелал россиянам здоровья и благополучия
Владимир Путин пожелал россиянам здоровья и благополучия Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Праздник он встретил в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе, передает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю Вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии в России, играют ключевую и творческую роль в объединении нации, сохранении исторической памяти и уникального культурно-духовного наследия страны. Кроме того, он отметил роль религиозных организаций в укреплении семейных ценностей, воспитании молодежи и продвижении в обществе вечных моральных идеалов и ценностей, таких как забота о ближних, милосердие, сострадание, а также поддержка нуждающихся в помощи и внимании.

Ранее URA.RU писало о начале рождественского богослужения в главном храме России. Его традиционно возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей проповеди патриарх призвал верующих молиться за мир и справедливость, подчеркнув, что мир без справедливости непрочен и может быть опасен. О том, где можно посмотреть трансляцию службы на Рождество в этом году — в материале агентства.

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Праздник он встретил в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе, передает пресс-служба Кремля. «Поздравляю Вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии в России, играют ключевую и творческую роль в объединении нации, сохранении исторической памяти и уникального культурно-духовного наследия страны. Кроме того, он отметил роль религиозных организаций в укреплении семейных ценностей, воспитании молодежи и продвижении в обществе вечных моральных идеалов и ценностей, таких как забота о ближних, милосердие, сострадание, а также поддержка нуждающихся в помощи и внимании. Ранее URA.RU писало о начале рождественского богослужения в главном храме России. Его традиционно возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей проповеди патриарх призвал верующих молиться за мир и справедливость, подчеркнув, что мир без справедливости непрочен и может быть опасен. О том, где можно посмотреть трансляцию службы на Рождество в этом году — в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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