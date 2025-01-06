В МИД Молдавии вызвали российского дипломата из-за заявлений об энергокризисе

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Молдавия вызвала российского посла из-за энергетического кризиса в стране
Молдавия вызвала российского посла из-за энергетического кризиса в стране Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

После окончания транзита российского газа в Европу через Украину и энергетического кризиса МИД Молдавии вызвало посла России по особым поручениям Олега Озерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Посол Российской Федерации Олег Озеров вызван в представительство в связи с заявлениями России об энергетическом кризисе в Приднестровье», — заявили в ведомстве. При этом известно, что регион отказался от поддержки Молдавии в закупке европейского газа для решения энергетического кризиса.

В связи с энергокризисом, 11 декабря в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение. В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике. Первые веерные отключения электричества начались в ПМР с 3 января.

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После окончания транзита российского газа в Европу через Украину и энергетического кризиса МИД Молдавии вызвало посла России по особым поручениям Олега Озерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Посол Российской Федерации Олег Озеров вызван в представительство в связи с заявлениями России об энергетическом кризисе в Приднестровье», — заявили в ведомстве. При этом известно, что регион отказался от поддержки Молдавии в закупке европейского газа для решения энергетического кризиса. В связи с энергокризисом, 11 декабря в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение. В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике. Первые веерные отключения электричества начались в ПМР с 3 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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