В МИД Молдавии вызвали российского дипломата из-за заявлений об энергокризисе

После окончания транзита российского газа в Европу через Украину и энергетического кризиса МИД Молдавии вызвало посла России по особым поручениям Олега Озерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Посол Российской Федерации Олег Озеров вызван в представительство в связи с заявлениями России об энергетическом кризисе в Приднестровье», — заявили в ведомстве. При этом известно, что регион отказался от поддержки Молдавии в закупке европейского газа для решения энергетического кризиса.
В связи с энергокризисом, 11 декабря в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение. В Молдавии ввели режим ЧП в энергетике. Первые веерные отключения электричества начались в ПМР с 3 января.
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