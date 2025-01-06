В Европе заявили о высокой цене контратак ВСУ в Курской области

Журналист Боуз: Украина дорого заплатит за попытку контратак в Курской области
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Зеленский бессмысленно держится за остатки плацдарма в Курской области, написал журналист Чей Боуз
Зеленский бессмысленно держится за остатки плацдарма в Курской области, написал журналист Чей Боуз Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина заплатит слишком высокую цену за попытки ВСУ контратаковать в Курской области. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз, уточнив, что такой маневр Киева приведет к еще большим жертвам среди украинцев. 

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — написал Боуз в соцсети X. Журналист подчеркнул, что Зеленский бессмысленно цепляется за оставшийся плацдарм на курском направлении. 

5 января ВСУ трижды пытались контратаковать в Курской области. По сообщению Минобороны РФ, все попытки были успешно подавлены. Спустя день командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что сейчас в регионе идет зачистка от ВСУ. По мнению военного, Киев не рассчитал свои силы

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Украина заплатит слишком высокую цену за попытки ВСУ контратаковать в Курской области. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз, уточнив, что такой маневр Киева приведет к еще большим жертвам среди украинцев.  «Он [президент Украины Владимир Зеленский] бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — написал Боуз в соцсети X. Журналист подчеркнул, что Зеленский бессмысленно цепляется за оставшийся плацдарм на курском направлении.  5 января ВСУ трижды пытались контратаковать в Курской области. По сообщению Минобороны РФ, все попытки были успешно подавлены. Спустя день командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что сейчас в регионе идет зачистка от ВСУ. По мнению военного, Киев не рассчитал свои силы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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