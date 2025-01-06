Украина заплатит слишком высокую цену за попытки ВСУ контратаковать в Курской области. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз, уточнив, что такой маневр Киева приведет к еще большим жертвам среди украинцев.
«Он [президент Украины Владимир Зеленский] бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — написал Боуз в соцсети X. Журналист подчеркнул, что Зеленский бессмысленно цепляется за оставшийся плацдарм на курском направлении.
5 января ВСУ трижды пытались контратаковать в Курской области. По сообщению Минобороны РФ, все попытки были успешно подавлены. Спустя день командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что сейчас в регионе идет зачистка от ВСУ. По мнению военного, Киев не рассчитал свои силы.
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