05 января 2025

Сотни нарядов ДПС перевели на особый режим в Свердловской области. Фото

Более 365 нарядов ДПС перевели на особый режим возле свердловских храмов
© Служба новостей «URA.RU»
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Усиленные дежурства продлятся до окончания празднования Рождества Фото:

В Свердловской области в канун Рождества и на время празднования сотрудников Госавтоинспекции перевели на особый режим работы. Более 365 нарядов ДПС будут следить за безопасностью возле храмов и монастырей, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Инспекторы будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а также помогать в обеспечении общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов. Усиленные дежурства продлятся вплоть до окончания праздничных мероприятий», — следует из сообщения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других непредвиденных обстоятельств можно обратиться за помощью в дежурную часть полиции, позвонив по номерам: «02» или «102». «Призываем водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах», — добавили в ГАИ.

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В Свердловской области в канун Рождества и на время празднования сотрудников Госавтоинспекции перевели на особый режим работы. Более 365 нарядов ДПС будут следить за безопасностью возле храмов и монастырей, рассказали в пресс-службе ведомства. «Инспекторы будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а также помогать в обеспечении общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов. Усиленные дежурства продлятся вплоть до окончания праздничных мероприятий», — следует из сообщения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других непредвиденных обстоятельств можно обратиться за помощью в дежурную часть полиции, позвонив по номерам: «02» или «102». «Призываем водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах», — добавили в ГАИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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