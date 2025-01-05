Сотни нарядов ДПС перевели на особый режим в Свердловской области. Фото

Более 365 нарядов ДПС перевели на особый режим возле свердловских храмов

06 января 2025 в 13:55 Размер текста - 17 +

Усиленные дежурства продлятся до окончания празднования Рождества Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области в канун Рождества и на время празднования сотрудников Госавтоинспекции перевели на особый режим работы. Более 365 нарядов ДПС будут следить за безопасностью возле храмов и монастырей, рассказали в пресс-службе ведомства. «Инспекторы будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а также помогать в обеспечении общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов. Усиленные дежурства продлятся вплоть до окончания праздничных мероприятий», — следует из сообщения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других непредвиденных обстоятельств можно обратиться за помощью в дежурную часть полиции, позвонив по номерам: «02» или «102». «Призываем водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах», — добавили в ГАИ. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в канун Рождества и на время празднования сотрудников Госавтоинспекции перевели на особый режим работы. Более 365 нарядов ДПС будут следить за безопасностью возле храмов и монастырей, рассказали в пресс-службе ведомства. «Инспекторы будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а также помогать в обеспечении общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов. Усиленные дежурства продлятся вплоть до окончания праздничных мероприятий», — следует из сообщения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других непредвиденных обстоятельств можно обратиться за помощью в дежурную часть полиции, позвонив по номерам: «02» или «102». «Призываем водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах», — добавили в ГАИ.