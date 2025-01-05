В Свердловской области в канун Рождества и на время празднования сотрудников Госавтоинспекции перевели на особый режим работы. Более 365 нарядов ДПС будут следить за безопасностью возле храмов и монастырей, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Инспекторы будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а также помогать в обеспечении общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов. Усиленные дежурства продлятся вплоть до окончания праздничных мероприятий», — следует из сообщения.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других непредвиденных обстоятельств можно обратиться за помощью в дежурную часть полиции, позвонив по номерам: «02» или «102». «Призываем водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах», — добавили в ГАИ.
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