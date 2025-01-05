05 января 2025
04 января 2025
03 января 2025

Врачи назвали самые необычные травмы жителей ХМАО в новогодние праздники

Странные травмы, которые получили жители ХМАО в новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Сургута и Нижневартовска назвали травмы, полученные югорчанами в новогодние праздники
Врачи Сургута и Нижневартовска назвали травмы, полученные югорчанами в новогодние праздники Фото:

В разгар новогодних праздников жители ХМАО обратились в травмпункт с различными травмами: от перелома на горке до падения из окна. О самых необычных из них URA.RU рассказали в поликлиниках Сургута и Нижневартовска.

«В основном были бытовые травмы. Но есть десять человек после ДТП, восемь — с противоправными травмами (после драки). Один мужчина в алкогольном опьянении упал с четвертого этажа, сейчас он в тяжелом состоянии», — сообщили в травматологии Сургута. Всего с 1 по 5 января в травмпункт обратилось 328 взрослых и 95 детей.

За 1 и 2 января в травматологию Нижневартовска обратилось 115 человек. Около половины из них получили ушибы, остальные — раны и переломы. «С укусами животных обратилось четыре человека, с ожогами два, также были и те, кто получил травмы на ледовой горке», — сообщила собеседница агентства.

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В разгар новогодних праздников жители ХМАО обратились в травмпункт с различными травмами: от перелома на горке до падения из окна. О самых необычных из них URA.RU рассказали в поликлиниках Сургута и Нижневартовска. «В основном были бытовые травмы. Но есть десять человек после ДТП, восемь — с противоправными травмами (после драки). Один мужчина в алкогольном опьянении упал с четвертого этажа, сейчас он в тяжелом состоянии», — сообщили в травматологии Сургута. Всего с 1 по 5 января в травмпункт обратилось 328 взрослых и 95 детей. За 1 и 2 января в травматологию Нижневартовска обратилось 115 человек. Около половины из них получили ушибы, остальные — раны и переломы. «С укусами животных обратилось четыре человека, с ожогами два, также были и те, кто получил травмы на ледовой горке», — сообщила собеседница агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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