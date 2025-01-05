Врачи назвали самые необычные травмы жителей ХМАО в новогодние праздники

В разгар новогодних праздников жители ХМАО обратились в травмпункт с различными травмами: от перелома на горке до падения из окна. О самых необычных из них URA.RU рассказали в поликлиниках Сургута и Нижневартовска.
«В основном были бытовые травмы. Но есть десять человек после ДТП, восемь — с противоправными травмами (после драки). Один мужчина в алкогольном опьянении упал с четвертого этажа, сейчас он в тяжелом состоянии», — сообщили в травматологии Сургута. Всего с 1 по 5 января в травмпункт обратилось 328 взрослых и 95 детей.
За 1 и 2 января в травматологию Нижневартовска обратилось 115 человек. Около половины из них получили ушибы, остальные — раны и переломы. «С укусами животных обратилось четыре человека, с ожогами два, также были и те, кто получил травмы на ледовой горке», — сообщила собеседница агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!