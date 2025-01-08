Немецкие журналисты заметили, что украинский лидер Владимир Зеленский никак не афиширует потерю Курахово. Генштаб ВСУ в своей сбойке упомянул, что продолжаются бои на одноименном направлении, не говоря ничего конкретного про сам город. Об этом пишет Handelsblatt.
«Украинский лидер Зеленский вообще не упомянул ситуацию под Курахово. <...> Подтверждения этому с украинской стороны не последовало. Генеральный штаб в Киеве сообщил о дальнейших боях в районе Курахово в своей ежедневной сводке», — передают авторы материала. Они отмечают, что по итогу не ясно, где именно сейчас ВСУ будут выстраивать свою линию обороны.
На днях сообщалось об освобождении российскими военными города Курахово. Также на Западе отмечали проблемы ВСУ на покровском направлении. Недавно Украина также предприняла попытку вновь прорваться в Курской области, но безуспешно.
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