Аксенов: есть риск стремительного ухудшения ситуации с мазутом в Черном море

Существует риск ухудшения ситуации с мазутом в Черном море после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Продолжается мониторинг прибрежной зоны Крыма, за праздники было выявлено и устранено 44 случая загрязнения, однако прогнозы предсказывают возможное дальнейшее ухудшение обстановки. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что мониторинг прибрежной зоны Крыма продолжается, и за праздники выявлено и устранено 44 случая загрязнения. С 21 декабря по 8 января было вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья.
Работа служб, по словам Аксенова, должна быть усилена с акцентом на предотвращение загрязнения берегов нефтепродуктами и быстрое устранение последствий. Муниципалитеты должны быть готовы к сбору мазута и создавать утилизационные площадки. В сафари-парке «Тайган» оказывается помощь пострадавшим от мазута птицам, заключил глава региона.
В Евпатории в Республике Крым обнаружены единичные случаи загрязнения мазутом на побережье. Глава администрации Александр Юрьев сообщил, что коммунальные службы активно работают над ликвидацией последствий. Сотрудники Роспотребнадзора в Краснодарском крае также обнаружили, что образцы морской воды не соответствуют санитарно-химическим нормам, передает «Ридус».
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