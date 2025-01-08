Аксенов: есть риск стремительного ухудшения ситуации с мазутом в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Необходимо усилить службы для предотвращения загрязнения берегов нефтепродуктами, заявил Аксенов
Необходимо усилить службы для предотвращения загрязнения берегов нефтепродуктами, заявил Аксенов Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Существует риск ухудшения ситуации с мазутом в Черном море после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Продолжается мониторинг прибрежной зоны Крыма, за праздники было выявлено и устранено 44 случая загрязнения, однако прогнозы предсказывают возможное дальнейшее ухудшение обстановки. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что мониторинг прибрежной зоны Крыма продолжается, и за праздники выявлено и устранено 44 случая загрязнения. С 21 декабря по 8 января было вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья. 

Работа служб, по словам Аксенова, должна быть усилена с акцентом на предотвращение загрязнения берегов нефтепродуктами и быстрое устранение последствий. Муниципалитеты должны быть готовы к сбору мазута и создавать утилизационные площадки. В сафари-парке «Тайган» оказывается помощь пострадавшим от мазута птицам, заключил глава региона.

В Евпатории в Республике Крым обнаружены единичные случаи загрязнения мазутом на побережье. Глава администрации Александр Юрьев сообщил, что коммунальные службы активно работают над ликвидацией последствий. Сотрудники Роспотребнадзора в Краснодарском крае также обнаружили, что образцы морской воды не соответствуют санитарно-химическим нормам, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Существует риск ухудшения ситуации с мазутом в Черном море после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Продолжается мониторинг прибрежной зоны Крыма, за праздники было выявлено и устранено 44 случая загрязнения, однако прогнозы предсказывают возможное дальнейшее ухудшение обстановки. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что мониторинг прибрежной зоны Крыма продолжается, и за праздники выявлено и устранено 44 случая загрязнения. С 21 декабря по 8 января было вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья.  Работа служб, по словам Аксенова, должна быть усилена с акцентом на предотвращение загрязнения берегов нефтепродуктами и быстрое устранение последствий. Муниципалитеты должны быть готовы к сбору мазута и создавать утилизационные площадки. В сафари-парке «Тайган» оказывается помощь пострадавшим от мазута птицам, заключил глава региона. В Евпатории в Республике Крым обнаружены единичные случаи загрязнения мазутом на побережье. Глава администрации Александр Юрьев сообщил, что коммунальные службы активно работают над ликвидацией последствий. Сотрудники Роспотребнадзора в Краснодарском крае также обнаружили, что образцы морской воды не соответствуют санитарно-химическим нормам, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...