09 января 2025

В Челябинскую область пытались ввезти томаты с вирусом коричневой морщинистости

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Жизнь с вирусами». Челябинск, вирус, клетка, коронавирус, covid, ковид
В Челябинскую область хотели ввезти помидоры с вирусом морщинистости Фото:

В Челябинскую область в течение 2024 года пытались ввести томаты с вирусом коричневой морщинистости плодов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе фитосанитарного контроля инспекторы выявили 18 вредителей растительной продукции.

«Во время фитосанитарного контроля в перемещаемой растительной продукции обнаружены 18 видов карантинных вредных объектов. Среди них есть вирус коричневой морщинистости плодов томата, западный цветочный трипс, дынная муха, повилика, вирус мозаики пепино, черный сосновый усач и другие», — отметили в ведомстве.

В 2024 году уральское управление службы проконтролировало в рамках фитосанитарного контроля более 807 тысяч тонн овощей и фруктов, 1,6 млн кубометров лесо- и пиломатериалов, более 60 млн штук цветочной продукции, рождественских деревьев и пакетированных семян. Общий вес продукции, которую заблокировали для провоза, составил 4,2 тысячи тонн. В данном показателе три тысячи тонн остановили в Челябинской области.

Не весь товар был испорчен. Часть подвергли обеззараживания. Однако оставшееся уничтожили или вернули поставщикам.

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В Челябинскую область в течение 2024 года пытались ввести томаты с вирусом коричневой морщинистости плодов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе фитосанитарного контроля инспекторы выявили 18 вредителей растительной продукции. «Во время фитосанитарного контроля в перемещаемой растительной продукции обнаружены 18 видов карантинных вредных объектов. Среди них есть вирус коричневой морщинистости плодов томата, западный цветочный трипс, дынная муха, повилика, вирус мозаики пепино, черный сосновый усач и другие», — отметили в ведомстве. В 2024 году уральское управление службы проконтролировало в рамках фитосанитарного контроля более 807 тысяч тонн овощей и фруктов, 1,6 млн кубометров лесо- и пиломатериалов, более 60 млн штук цветочной продукции, рождественских деревьев и пакетированных семян. Общий вес продукции, которую заблокировали для провоза, составил 4,2 тысячи тонн. В данном показателе три тысячи тонн остановили в Челябинской области. Не весь товар был испорчен. Часть подвергли обеззараживания. Однако оставшееся уничтожили или вернули поставщикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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