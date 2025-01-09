Происшествия В Челябинскую область пытались ввезти томаты с вирусом коричневой морщинистости 10 января 2025 в 11:32 Размер текста - 17 + В Челябинскую область хотели ввезти помидоры с вирусом морщинистости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область в течение 2024 года пытались ввести томаты с вирусом коричневой морщинистости плодов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе фитосанитарного контроля инспекторы выявили 18 вредителей растительной продукции. «Во время фитосанитарного контроля в перемещаемой растительной продукции обнаружены 18 видов карантинных вредных объектов. Среди них есть вирус коричневой морщинистости плодов томата, западный цветочный трипс, дынная муха, повилика, вирус мозаики пепино, черный сосновый усач и другие», — отметили в ведомстве. В 2024 году уральское управление службы проконтролировало в рамках фитосанитарного контроля более 807 тысяч тонн овощей и фруктов, 1,6 млн кубометров лесо- и пиломатериалов, более 60 млн штук цветочной продукции, рождественских деревьев и пакетированных семян. Общий вес продукции, которую заблокировали для провоза, составил 4,2 тысячи тонн. В данном показателе три тысячи тонн остановили в Челябинской области. Не весь товар был испорчен. Часть подвергли обеззараживания. Однако оставшееся уничтожили или вернули поставщикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинскую область в течение 2024 года пытались ввести томаты с вирусом коричневой морщинистости плодов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе фитосанитарного контроля инспекторы выявили 18 вредителей растительной продукции. «Во время фитосанитарного контроля в перемещаемой растительной продукции обнаружены 18 видов карантинных вредных объектов. Среди них есть вирус коричневой морщинистости плодов томата, западный цветочный трипс, дынная муха, повилика, вирус мозаики пепино, черный сосновый усач и другие», — отметили в ведомстве. В 2024 году уральское управление службы проконтролировало в рамках фитосанитарного контроля более 807 тысяч тонн овощей и фруктов, 1,6 млн кубометров лесо- и пиломатериалов, более 60 млн штук цветочной продукции, рождественских деревьев и пакетированных семян. Общий вес продукции, которую заблокировали для провоза, составил 4,2 тысячи тонн. В данном показателе три тысячи тонн остановили в Челябинской области. Не весь товар был испорчен. Часть подвергли обеззараживания. Однако оставшееся уничтожили или вернули поставщикам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям