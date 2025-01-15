Челябинские врачи избавили трехлетнего ребенка от большой залысины на затылке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по ликвидации участка облысения длилась несколько часов
Операция по ликвидации участка облысения длилась несколько часов Фото:

В Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ) провели уникальную операцию по восстановлению кожи головы ребенка, столкнувшегося с последствиями буллезного эпидермолиза. Мальчик еще в младенчестве перенес это заболевание, что привело к частичной алопеции. Об этом сообщают в пресс-службе клиники.

«Из растянутой кожи выкраивался специальный лоскут, который полностью закрыл дефект. Это сложная и кропотливая операция. Нам удалось закрыть участок на 3/4 части. Остальное закроем в более старшем возрасте пациента», — рассказала подробности операции хирург Светлана Климова.

В ходе операции использовалась методика «эспандерной пластики», благодаря которой удалось восстановить почти всю поврежденную область. Процедура проходила в несколько этапов: на первом из них под кожу головы был имплантирован специальный эспандер, который в течение двух недель заполнялся физраствором для растяжения кожи. После, полученный избыток кожного покрова использовали для покрытия участка с алопецией. Ребенка уже выписали домой, а врачи оценивают результат операции как отличный.

Технология «эспандерной пластики» в детской хирургии используется редко
Технология «эспандерной пластики» в детской хирургии используется редко
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В Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ) провели уникальную операцию по восстановлению кожи головы ребенка, столкнувшегося с последствиями буллезного эпидермолиза. Мальчик еще в младенчестве перенес это заболевание, что привело к частичной алопеции. Об этом сообщают в пресс-службе клиники. «Из растянутой кожи выкраивался специальный лоскут, который полностью закрыл дефект. Это сложная и кропотливая операция. Нам удалось закрыть участок на 3/4 части. Остальное закроем в более старшем возрасте пациента», — рассказала подробности операции хирург Светлана Климова. В ходе операции использовалась методика «эспандерной пластики», благодаря которой удалось восстановить почти всю поврежденную область. Процедура проходила в несколько этапов: на первом из них под кожу головы был имплантирован специальный эспандер, который в течение двух недель заполнялся физраствором для растяжения кожи. После, полученный избыток кожного покрова использовали для покрытия участка с алопецией. Ребенка уже выписали домой, а врачи оценивают результат операции как отличный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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