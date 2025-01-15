В Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ) провели уникальную операцию по восстановлению кожи головы ребенка, столкнувшегося с последствиями буллезного эпидермолиза. Мальчик еще в младенчестве перенес это заболевание, что привело к частичной алопеции. Об этом сообщают в пресс-службе клиники.
«Из растянутой кожи выкраивался специальный лоскут, который полностью закрыл дефект. Это сложная и кропотливая операция. Нам удалось закрыть участок на 3/4 части. Остальное закроем в более старшем возрасте пациента», — рассказала подробности операции хирург Светлана Климова.
В ходе операции использовалась методика «эспандерной пластики», благодаря которой удалось восстановить почти всю поврежденную область. Процедура проходила в несколько этапов: на первом из них под кожу головы был имплантирован специальный эспандер, который в течение двух недель заполнялся физраствором для растяжения кожи. После, полученный избыток кожного покрова использовали для покрытия участка с алопецией. Ребенка уже выписали домой, а врачи оценивают результат операции как отличный.
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