Главный организатор работы судов ХМАО подал в отставку

Начальник Управления Судебного департамента в ХМАО (структура, занимающаяся организацией работы судов, в том числе материальным и социальным обеспечением судей — прим. URA.RU) Сергей Сухинин 13 января вышел на пенсию спустя более чем 20 лет службы в системе. Об этом сообщают «Суды Югры» на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Завершил свою профессиональную деятельность на посту начальника Управления Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Сергей Владимирович Сухинин. После многолетней и плодотворной работы в судебной системе он выходит на заслуженный отдых», — сообщают «Суды Югры». Исполняющим обязанности стал замначальника Управления судебного департамента Юрий Имидеев.
Сергей Сухинин окончил Омский авиационный техникум и Московский открытый социальный университет, а также проходил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Начинал трудовой путь в нефтяной сфере, затем работал администратором Ноябрьского городского суда, а в 2009 году был назначен руководителем Управления Судебного департамента региона. Кроме того, Сухинин — участник боевых действий, он служил в Афганистане за что имеет медали «За отвагу и мужество», «Участник боевых действий», «За верность долгу и отечеству».
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