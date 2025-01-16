В кванториуме Ноябрьска (ЯНАО) поспевают свежая земляника, помидоры и картошка. Ягоды и овощи дети выращивают по технологии беспочвенного культивирования растений, сообщает собственный корреспондент URA.RU.
«Ягоду вырастили дети, проходящие обучение в агромодуле ноябрьского кванториума. Говорят, еще успели вырастить мяту», — сообщает корреспондент URA.RU Илья Шмелев. Почва для рассады ребятам не нужна — земляника растет благодаря популярным гидропонным системам.
По данным источника, методом гидропоники в кванториуме выращивают также картофель и помидоры. Помещение с рассадой изолировано от других, потому как для успешного культивирования растений необходим особый климат.
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