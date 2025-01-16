16 января 2025

На Ямале в кванториуме поспевает земляника. Видео

В Ноябрьске выращивают землянику и помидоры с применением гидропоники
© Служба новостей «URA.RU»
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Землянику дети выращивают с помощью гидропонных систем
Землянику дети выращивают с помощью гидропонных систем Фото:

В кванториуме Ноябрьска (ЯНАО) поспевают свежая земляника, помидоры и картошка. Ягоды и овощи дети выращивают по технологии беспочвенного культивирования растений, сообщает собственный корреспондент URA.RU.

«Ягоду вырастили дети, проходящие обучение в агромодуле ноябрьского кванториума. Говорят, еще успели вырастить мяту», — сообщает корреспондент URA.RU Илья Шмелев. Почва для рассады ребятам не нужна — земляника растет благодаря популярным гидропонным системам. 

По данным источника, методом гидропоники в кванториуме выращивают также картофель и помидоры. Помещение с рассадой изолировано от других, потому как для успешного культивирования растений необходим особый климат.

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В кванториуме Ноябрьска (ЯНАО) поспевают свежая земляника, помидоры и картошка. Ягоды и овощи дети выращивают по технологии беспочвенного культивирования растений, сообщает собственный корреспондент URA.RU. «Ягоду вырастили дети, проходящие обучение в агромодуле ноябрьского кванториума. Говорят, еще успели вырастить мяту», — сообщает корреспондент URA.RU Илья Шмелев. Почва для рассады ребятам не нужна — земляника растет благодаря популярным гидропонным системам.  По данным источника, методом гидропоники в кванториуме выращивают также картофель и помидоры. Помещение с рассадой изолировано от других, потому как для успешного культивирования растений необходим особый климат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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