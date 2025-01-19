Иностранцы останутся без российский водительских прав

С 1 апреля 2025 года водительские удостоверения иностранных граждан, которые прожили в России более года с момента получения гражданства, будут признаваться недействительными на территории РФ. Об этом сообщил пресс-центр МВД РФ.
«Установлена норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении одного года с даты получения их владельцем вида на жительство или приобретения им гражданства Российской Федерации», — передает ТАСС ответ пресс-центра. Там добавили, что в таком случае иностранцы обязаны заменить их на российские в течение года после первого въезда в Россию с момента получения такого удостоверения.
Правило вступит в силу 1 апреля текущего года. Автомобилистам, управляющим транспортным средством с недействительными водительскими правами на территории РФ, грозит наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей.
Ранее представители Министерства внутренних дел сообщили, что водительские удостоверения, которые были автоматически продлены, признаются недействительными. Это касается удостоверений, срок действия которых закончился или закончится в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Через три года после истечения срока действия таких прав водителям необходимо будет произвести их замену, чтобы избежать возможных штрафов за управление транспортным средством с просроченными правами, передает VSE42.RU.
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