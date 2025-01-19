Власти через суд требуют у пермского монастыря выплатить долги

Департамент земельных отношений городской администрации подал иск к Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю. В мэрии требуют оплатить долг за аренду земли.
«Иск подан с целью погашения задолженности по аренде земли, договор на которую был заключен ранее», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителей департамента. Сумма долга составляет 408,4 тысячи рублей.
В картотеке Арбитражного суда Пермского края отмечено, что заявление из мэрии поступило в инстанцию 14 января. Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь расположен в Мотовилихинском районе Перми по ул. Висимская, 4а. Он был учрежден в мае 1995 года.
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