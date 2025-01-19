19 января 2025

Тюменец поборется за 10 миллионов рублей на шоу в Самарканде

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведущими шоу стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ведущими шоу стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля Фото:

Тюменец Андрей Зубенко стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», он поборется за главный приз в размере 10 миллионов рублей. Эфир транслировался на телеканале ТНТ. Ранее местный житель вошел в четверку финалистов шоу «Выжить в Дубае».

«Я Андрей Зубенко, финалист яркого третьего сезона шоу и, будем надеяться, победитель четвертого», — кратко рассказал про себя молодой человек во время передачи. Первый выпуск вышел 19 января. Ведущими шоу стали спортсменка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля

Ранее URA.RU писало, что Андрей дошел до финала шоу «Выжить в Дубае». Тогда в предпоследнем испытании он покинул проект.

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Тюменец Андрей Зубенко стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», он поборется за главный приз в размере 10 миллионов рублей. Эфир транслировался на телеканале ТНТ. Ранее местный житель вошел в четверку финалистов шоу «Выжить в Дубае». «Я Андрей Зубенко, финалист яркого третьего сезона шоу и, будем надеяться, победитель четвертого», — кратко рассказал про себя молодой человек во время передачи. Первый выпуск вышел 19 января. Ведущими шоу стали спортсменка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля Ранее URA.RU писало, что Андрей дошел до финала шоу «Выжить в Дубае». Тогда в предпоследнем испытании он покинул проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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