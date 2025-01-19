Тюменец поборется за 10 миллионов рублей на шоу в Самарканде

Тюменец Андрей Зубенко стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», он поборется за главный приз в размере 10 миллионов рублей. Эфир транслировался на телеканале ТНТ. Ранее местный житель вошел в четверку финалистов шоу «Выжить в Дубае».
«Я Андрей Зубенко, финалист яркого третьего сезона шоу и, будем надеяться, победитель четвертого», — кратко рассказал про себя молодой человек во время передачи. Первый выпуск вышел 19 января. Ведущими шоу стали спортсменка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля
Ранее URA.RU писало, что Андрей дошел до финала шоу «Выжить в Дубае». Тогда в предпоследнем испытании он покинул проект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!