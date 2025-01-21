21 января 2025

Wildberries отреагировали на закрытие Екатеринбурга для посылок из Китая

Wildberries и «Яндекс Маркет» не почувствуют прекращения работы МППО в Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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В маркетплейсах заявили, что на их работу изменения никак не повлияют
В маркетплейсах заявили, что на их работу изменения никак не повлияют Фото:

Прекращение работы места международного почтового обмена (ММПО) в Кольцово не повлияет на скорость доставки товаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ и в «Яндекс Маркете».

«Закрытие ММПО в Кольцово никак не повлияет на работу логистических объектов. Сроки доставки товаров, поступающих из-за рубежа, не изменятся», — заявили в Wildberries. Там же отметили, что один из крупнейших складов в Казани и сортировочный центр в Новосибирске обеспечивают оперативную обработку международных отправлений, которые поступают через ММПО в этих городах.

«На работе это [закрытие ММПО в Кольцово] не отразится», — прокомментировали в «Яндекс Маркете».  О том, что ММПО в грузовом терминале Кольцово временно закрыли для приема посылок с китайских маркетплейсов, URA.RU сообщило 20 января. В пресс-службе «Почты России» пообещали, что изменения в логистике (теперь посылки сначала будут отправлять в Казань и Новосибирск, а затем в Екатеринбург) позволят сократить сроки доставки и сохранить уровень сервиса на прежнем уровне.

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Прекращение работы места международного почтового обмена (ММПО) в Кольцово не повлияет на скорость доставки товаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ и в «Яндекс Маркете». «Закрытие ММПО в Кольцово никак не повлияет на работу логистических объектов. Сроки доставки товаров, поступающих из-за рубежа, не изменятся», — заявили в Wildberries. Там же отметили, что один из крупнейших складов в Казани и сортировочный центр в Новосибирске обеспечивают оперативную обработку международных отправлений, которые поступают через ММПО в этих городах. «На работе это [закрытие ММПО в Кольцово] не отразится», — прокомментировали в «Яндекс Маркете».  О том, что ММПО в грузовом терминале Кольцово временно закрыли для приема посылок с китайских маркетплейсов, URA.RU сообщило 20 января. В пресс-службе «Почты России» пообещали, что изменения в логистике (теперь посылки сначала будут отправлять в Казань и Новосибирск, а затем в Екатеринбург) позволят сократить сроки доставки и сохранить уровень сервиса на прежнем уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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