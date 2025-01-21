Wildberries отреагировали на закрытие Екатеринбурга для посылок из Китая

Прекращение работы места международного почтового обмена (ММПО) в Кольцово не повлияет на скорость доставки товаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ и в «Яндекс Маркете».
«Закрытие ММПО в Кольцово никак не повлияет на работу логистических объектов. Сроки доставки товаров, поступающих из-за рубежа, не изменятся», — заявили в Wildberries. Там же отметили, что один из крупнейших складов в Казани и сортировочный центр в Новосибирске обеспечивают оперативную обработку международных отправлений, которые поступают через ММПО в этих городах.
«На работе это [закрытие ММПО в Кольцово] не отразится», — прокомментировали в «Яндекс Маркете». О том, что ММПО в грузовом терминале Кольцово временно закрыли для приема посылок с китайских маркетплейсов, URA.RU сообщило 20 января. В пресс-службе «Почты России» пообещали, что изменения в логистике (теперь посылки сначала будут отправлять в Казань и Новосибирск, а затем в Екатеринбург) позволят сократить сроки доставки и сохранить уровень сервиса на прежнем уровне.
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