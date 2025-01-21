21 января 2025

Сотни свердловских школ провалили проверку детского питания у Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьные столовые. Екатеринбург , картофельное пюре, школьная столовая, школьное питание
Под проверку попали 475 школ Фото:

Специалисты Роспотребнадзора проверили организацию питания в 475 школах Свердловской области — в 88% учреждений нашли нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, поделившись наиболее типичными отклонениями от норм.

«Нарушения требований к качеству и безопасности пищевого сырья, продуктов, полуфабрикатов, нарушение технологии приготовления блюд, нарушения к ведению документации на пищеблоке. Также несоблюдение режимных вопросов работы пищеблока, несоблюдение полноты и сроков прохождения медосмотра», — отметили в РПН.

В ответ на нарушения учреждения попали под штрафы и предписания. Еще были выданы предостережения о недопустимости нарушений и рекомендации по соблюдению обязательных требований.

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Специалисты Роспотребнадзора проверили организацию питания в 475 школах Свердловской области — в 88% учреждений нашли нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, поделившись наиболее типичными отклонениями от норм. «Нарушения требований к качеству и безопасности пищевого сырья, продуктов, полуфабрикатов, нарушение технологии приготовления блюд, нарушения к ведению документации на пищеблоке. Также несоблюдение режимных вопросов работы пищеблока, несоблюдение полноты и сроков прохождения медосмотра», — отметили в РПН. В ответ на нарушения учреждения попали под штрафы и предписания. Еще были выданы предостережения о недопустимости нарушений и рекомендации по соблюдению обязательных требований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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