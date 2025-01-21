21 января 2025

В ХМАО продают трехэтажный гараж с баней за 5,5 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В гараже есть сауна, гардеробная, кровать и даже кухня
В гараже есть сауна, гардеробная, кровать и даже кухня Фото:

В Сургуте продается трехэтажный гараж с сауной. За 5,5 миллионов рублей в помещении находятся даже кухня и самодельный гардероб.

«Площадь 150 кв метров. Гараж отвечает всем требованиям самого взыскательного покупателя!», — написано в объявлении на сайте «Авито».

Нa цoкольнoм этажe paспoложена жилая зона, декорированная в охотничьем стиле. Там находится сауна и санузел, а также кровать. На первом этаже — место для автомобиля и снегохода, на втором — место для парковки катера. «В повседневной суете, должно быть для мужчины место отдыха, территория, где можно забыть обо всем, кроме основных инстинктов!». — написал продавец.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают гараж с бассейном и чучелами животных. Такое помещение можно приобрести за 12 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте продается трехэтажный гараж с сауной. За 5,5 миллионов рублей в помещении находятся даже кухня и самодельный гардероб. «Площадь 150 кв метров. Гараж отвечает всем требованиям самого взыскательного покупателя!», — написано в объявлении на сайте «Авито». Нa цoкольнoм этажe paспoложена жилая зона, декорированная в охотничьем стиле. Там находится сауна и санузел, а также кровать. На первом этаже — место для автомобиля и снегохода, на втором — место для парковки катера. «В повседневной суете, должно быть для мужчины место отдыха, территория, где можно забыть обо всем, кроме основных инстинктов!». — написал продавец. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают гараж с бассейном и чучелами животных. Такое помещение можно приобрести за 12 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...