В Сургуте продается трехэтажный гараж с сауной. За 5,5 миллионов рублей в помещении находятся даже кухня и самодельный гардероб.
«Площадь 150 кв метров. Гараж отвечает всем требованиям самого взыскательного покупателя!», — написано в объявлении на сайте «Авито».
Нa цoкольнoм этажe paспoложена жилая зона, декорированная в охотничьем стиле. Там находится сауна и санузел, а также кровать. На первом этаже — место для автомобиля и снегохода, на втором — место для парковки катера. «В повседневной суете, должно быть для мужчины место отдыха, территория, где можно забыть обо всем, кроме основных инстинктов!». — написал продавец.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают гараж с бассейном и чучелами животных. Такое помещение можно приобрести за 12 миллионов рублей.
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